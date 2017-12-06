LEGO выиграла первый суд о китайских подделках

МИНСК, 7 дек – Sputnik. Суд китайского города Шантоу впервые запретил двум компаниям изготавливать и продавать игрушки, похожие на популярные конструкторы датского производителя LEGO.

"Иск был подан к двум китайским компаниям, которые производили и продавали продукцию, практически идентичную LEGO. Решение в ноябре вступило в силу", – сообщила компания LEGO Group.

Сообщается, что LEGO впервые подала подобный иск и выиграла дело о недобросовестной конкуренции в КНР.

"Мы удовлетворены постановлением суда, которое считаем свидетельством того, что Китай продолжает уделять особое внимание надлежащей защите и обеспечению соблюдения прав интеллектуальной собственности", – заявил вице-президент по юридическим вопросам в LEGO Group Питер Торслунд Кьер.

По его словам, датская компания продолжит борьбу с контрафактом, чтобы родители и дети не вводились в заблуждение недобросовестными производителями.

По информации компании, китайские фирмы продавали игрушки, похожие на LEGO Friends, – наборы под брендом Bela.

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