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LEGO выиграла первый суд о китайских подделках

07.12.2017 15:40 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 7 дек – Sputnik. Суд китайского города Шантоу впервые запретил двум компаниям изготавливать и продавать игрушки, похожие на популярные конструкторы датского производителя LEGO.

LEGO выиграла первый суд о китайских подделках
© YouTube / BrickBrosProductions
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"Иск был подан к двум китайским компаниям, которые производили и продавали продукцию, практически идентичную LEGO. Решение в ноябре вступило в силу", – сообщила компания LEGO Group.

Сообщается, что LEGO впервые подала подобный иск и выиграла дело о недобросовестной конкуренции в КНР.

"Мы удовлетворены постановлением суда, которое считаем свидетельством того, что Китай продолжает уделять особое внимание надлежащей защите и обеспечению соблюдения прав интеллектуальной собственности", – заявил  вице-президент по юридическим вопросам в LEGO Group Питер Торслунд Кьер.

По его словам, датская компания продолжит борьбу с контрафактом, чтобы родители и дети не вводились в заблуждение недобросовестными производителями.

По информации компании, китайские фирмы продавали игрушки, похожие на LEGO Friends, – наборы под брендом Bela.

Конструктор LEGO — в сцене из фильма "Назад в будущее">>

 
Теги: Минск
 
 
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Китайские фирмы продавали игрушки, похожие на LEGO Friends, – наборы под брендом Bela.

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