Год назад у них была другая жизнь: закупали стройматериалы, мечтали о новом доме, некоторым даже пришлось взять кредит, чтобы приобрести газосиликатные блоки. Купили, внесли 100% предоплату, но блоки так и не увидели. Суд стал на сторону обманутых покупателей, однако на практике оказалось, что решение суда исполнить невозможно. У фирмы нет денег.



Наталья, Алексей и Василий уже больше года пытаются вернуть свои деньги. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

«У всех одинаковая история: купили блоки, товар не привезли»

— Меня поражает и возмущает, что в документах большими буквами написано: «Суд ПРИКАЗЫВАЕТ своевременно исполнять решение суда», но в реальности эти слова не имеют никакой силы, — говорит минчанка Наталья.

В редакцию TUT.BY девушка пришла не одна, вместе с ней несколько мужчин. Некоторые просят их не фотографировать: близкие до сих пор не знают, в какую историю они попали. Каждому из них частное унитарное предприятие «Велварт» должно тысячу долларов. Заявление в милицию, разбирательство, суды, выигранные иски, исполнительные листы — все эти документы есть на руках у покупателей строительных блоков, а вот денег — по-прежнему нет.

— В сентябре 2016 года в интернете нашел объявление о продаже силикатных блоков. Созвонился с директором, приехал в офис в Заславль и внес на счет фирмы 100% предоплату — 2450 рублей, — рассказывает Алексей. — И все. Человек пропал. Он не появился в течение десяти дней, когда должна была быть доставка. Отвечал одно и тоже: «Вот-вот». В декабре я обратился в суд.

На покупку строительных блоков Алексей взял кредит под 49% годовых, признается, до сих пор его выплачивает, а строительство дома пришлось заморозить на сезон.

— У нас у всех одинаковая история, — вступает в разговор Василий. — В августе-сентябре 2016 года купили блоки у предприятия «Велварт», товар никому не привезли. Лично я через месяц приехал в офис и потребовал у директора вернуть 2700 рублей, до суда мне отдали 700 рублей. Остальных денег до сих пор не вижу.

«Я не собираюсь дарить ему свои деньги!»

Когда стало понятно, что ни денег, ни блоков нет, обманутые покупатели стали искать друг друга в интернете. Сейчас все последние новости из суда, милиции, прокуратуры, Следственного комитета они обсуждают в специально созданной группе в Viber.

— Еще в прошлом году вместе со мной в милицию обратилось пять-шесть человек, участковый сделал все возможное и направил материалы в Следственный комитет для возбуждения уголовного дела по статье 209 УК «Мошенничество». Через три месяца прислали ответ — состава преступления нет, — продолжает рассказывать Наталья, которой фирма «Велварт» должна 1750 рублей. — Мы тогда пошли в прокуратуру Минского района, она отменила решение об отказе в возбуждении уголовного дела, направила материалы в Заславский РОВД на доследование и уже из милиции оно ушло в Следственный комитет.

Пока правоохранительные органы проводили свою проверку, покупатели обратились с гражданскими исками в суд. Они попросили расторгнуть договор и взыскать с предприятия долги, неустойку и моральный вред. Суд стал на их сторону, «Велварт» обязано выплатить десятки тысяч долларов.

— Он издевается! — возмущается Наталья и показывает почтовый перевод от директора на сумму в 20 рублей.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

— А мне прислал десять, — уточняет Василий.

В письме отдела принудительного исполнения Минского района указано, что у фирмы нет имущества, которое подлежит описи или аресту, а значит, и нет возможности взыскать долг.

— Дошло до абсурда. Я как-то попал в больницу, разговорился с парнем в палате, оказывается, он тоже строит дом, тоже заказал блоки, но его кинули. И знаете кто? Все тот же Юрий Гайдукевич, — говорит Василий. — Давайте, я прямо при вас его наберу и вы услышите, что он нам отвечает.

Номер телефона директора покупатели строительных блоков выучили уже наизусть.



Наталья собирается идти до конца и вернуть свои деньги. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

— Перезвоню позже, — отвечает мужской голос на том конце провода.

— Это стандартная фраза, — отмечают наши собеседники. — И он ведь практически никогда не перезванивает.

Покупатели намерены идти до конца и добиться, чтобы директора фирмы привлекли к уголовной ответственности.

— Я не собираюсь дарить ему свои деньги! Пойди и заработай сейчас тысячу долларов, — говорит Наталья. — Для меня удивительно, что человека, который даже не отрицает вину, не могут наказать. Выходит, открывай себе фирму, обманывай людей и с тобой ничего нельзя сделать. Так же не должно быть! Сегодня судебные исполнители говорят, у них 51 исполнительных листа на «Велварт». Думаю, это далеко не все люди, которых обманули. Мы провели собственное расследование, несколько лет назад у него была другая фамилия — Козловский. Он был заместителем директора фирмы «Новая волна», где тоже обманули людей.

«Рассчитываюсь медленно, плохо. А что делать? Почку продать?»

— В 2016 году компания сработала в минус, это был мой недосмотр и форс-мажорные обстоятельства. Сейчас компания лежит, она в процессе ликвидации или банкротства, — комментирует TUT.BY Юрий Гайдукевич, директор «Велварт». — Чтобы отдать долги, продал машину, у людей серьезные деньги взял взаймы. Уже организовывал новую тему и с нее рассчитываюсь потихонечку. Шлю почтовые переводы, кому-то не нравится, что мало.

— Вы высылаете по 10−20 рублей. Это же не те деньги, которые должны вернуть.

— Я с вами согласен, но что мне делать? Почку продать? Да, рассчитываюсь медленно, плохо, но продать больше нечего. Половину зарплаты сейчас приношу домой, другую -отдаю на долги.

— Через сколько сможете вернуть все деньги?

— Полгода где-то. А пока сотрудники милиции устраивают мне спектакли, приезжая домой с обысками. Проверял ДФР (Департамент финансовых расследований. — Прим. TUT.BY), участковый милиционер, Следственный комитет, не за что мне сидеть в тюрьме. Деньги не выводил, единственный человек, кого я надурил, это самого себя. Ничего не заработал, потерял машину, деньги, появились долги.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

— Так куда делись деньги, которые вам заплатили люди?

— Мою компанию надурил человек, которому я доверял, поэтому подписал документы, не глядя. Получается, я купил за 1,20 рублей, а продал за рубль, вот и вышел минус. Я же никуда не уезжаю, всегда на месте, но выше головы не прыгнуть. Сейчас задолженность перед клиентами составляет около 9 тысяч долларов. Я каждому все объясняю, прошу дать мне время и не делать невыездным. Они сами себе обламывают ветки, у меня был серьезный контракт с латышами, серьезный бизнес, сделка на 50 косарей. Но я не поехал, невыездной и все, до свидос.

— Как же вас пустить за границу, если вы можете сбежать.

— Куда? У меня две дочки по два годика. И ради чего бежать?

— У вас всегда была фамилия Гайдукевич?

— Нет, в 2006 году я взял фамилию мамы, потому что жена не хотела быть Козловской.

— И вы имели отношение к фирме «Новая волна»?

— Да, но я там был наемным рабочим. Директора наворотили таких дел… Благодаря мне, ни один человек не остался не рассчитанным.

«Если у фирмы нет дохода, имущества, взыскать долг практически невозможно»

Возбудить уголовное дело по статье 209 УК «Мошенничество» не так просто, и это невозможно сделать в отношении юридического лица. То есть, фирма не может стать фигурантом уголовного дела, только ее директор. Но если он высылает хоть по одному рублю и обещает, что вернет деньги, привлечь к уголовной ответственности нет так уж и просто.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

— Для того, чтобы в этой истории доказать состав мошенничества, необходимо установить отсутствие намерений на поставку данных блоков. Выяснить, закупались ли эти блоки предприятием, есть ли они на складе, какие действия были предприняты для того, чтобы блоки закупить и поставить, было ли движение по счетам, осуществило ли предприятие хоть одну сделку по купле-продаже блоков полностью. По документам это легко проследить, — рассказывает TUT.BY адвокат Дмитрий Ивановский. — Чтобы возбудить уголовное дело по статье 209 УК «Мошенничество», необходимо доказать «умысел на обман человека или на злоупотребление его доверием».

— У людей есть решение суда о том, что деньги им обязаны вернуть. Почему на практике это не работает?

— Действительно, если у фирмы нет дохода, имущества, то взыскать долг практически невозможно.

— Выходит, ускорить процесс выплаты денег невозможно?

— Покупатели имеют право сами начать процедуру банкротства фирмы, тогда субсидиарная ответственность будет возложена лично на директора. Правда, эта процедура может занять длительное время, и клиенты будут даже не в первой очереди кредиторов, кому предприятие обязано выплатить деньги.

— Есть ли смысл тратить время, если окажется, что у директора нет никакого имущества?

— Если директор живет в квартире, которая зарегистрирована на имя жены, то можно описать все имущество, что есть в доме. И потом уже директор будет доказывать, что принадлежит ему, а что — нет. Все-таки это совместно нажитое имущество, нюансов много.

Татьяна Белоног, официальный представитель управления Следственного комитета по Минской области отметила:

— В рамках возбужденного уголовного дела по статье 209 УК «Мошенничество» проводится комплекс следственных действий, выясняются обстоятельства.

P.S. Герои статьи просят откликнуться людей, которые также купили блоки у фирмы «Велварт», но товар не получили.