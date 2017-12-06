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Три новых здания в Минске признали историко-культурной ценностью

07.12.2017 16:13 — Новости Общества | Tut.by  
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Три дома на столичной улице Якуба Коласа пополнили список историко-культурных ценностей. Это следует из постановления Министерства культуры, которое опубликовано на Национальном правовом портале.


Дом на Коласа, 38. Скриншот с карты «Яндекс»

Постановлением утверждается проект зон охраны историко-культурных ценностей «Здания по улице Коласа 38, 40, 42 в Минске». Это дома в четыре и пять этажей, построенные в конце 1950-х.


Дом на Коласа, 40. Скриншот с карты «Яндекс»

Дом на Коласа, 42. Скриншот с карты «Яндекс»

Вокруг этих домов также устанавливается охранная зона, на которой запрещено строительство новых зданий и крупногабаритных рекламных конструкций.

Охранная зона установлена исходя из необходимости физического сохранения историко-культурных ценностей и создания благоприятных условий для их восприятия. Проект зон охраны разработан на основании историко-архивных, библиографических и натурных исследований, анализа существующей градостроительной ситуации и ландшафта.

 
Теги: Минск
 
 
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