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Три новых здания в Минске признали историко-культурной ценностью
07.12.2017 16:13 — Новости Общества | Tut.by
Три дома на столичной улице Якуба Коласа пополнили список историко-культурных ценностей. Это следует из постановления Министерства культуры, которое
Постановлением утверждается проект зон охраны историко-культурных ценностей «Здания по улице Коласа 38, 40, 42 в Минске». Это дома в четыре и пять этажей, построенные в конце 1950-х.
Вокруг этих домов также устанавливается охранная зона, на которой запрещено строительство новых зданий и крупногабаритных рекламных конструкций.
Охранная зона установлена исходя из необходимости физического сохранения историко-культурных ценностей и создания благоприятных условий для их восприятия. Проект зон охраны разработан на основании историко-архивных, библиографических и натурных исследований, анализа существующей градостроительной ситуации и ландшафта.
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Это сооружения, построенные в конце 1950-х.
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