Три новых здания в Минске признали историко-культурной ценностью

Три дома на столичной улице Якуба Коласа пополнили список историко-культурных ценностей. Это следует из постановления Министерства культуры, которое опубликовано на Национальном правовом портале.



Дом на Коласа, 38. Скриншот с карты «Яндекс»

Постановлением утверждается проект зон охраны историко-культурных ценностей «Здания по улице Коласа 38, 40, 42 в Минске». Это дома в четыре и пять этажей, построенные в конце 1950-х.



Дом на Коласа, 40. Скриншот с карты «Яндекс»



Дом на Коласа, 42. Скриншот с карты «Яндекс»

Вокруг этих домов также устанавливается охранная зона, на которой запрещено строительство новых зданий и крупногабаритных рекламных конструкций.

Охранная зона установлена исходя из необходимости физического сохранения историко-культурных ценностей и создания благоприятных условий для их восприятия. Проект зон охраны разработан на основании историко-архивных, библиографических и натурных исследований, анализа существующей градостроительной ситуации и ландшафта.