|
Лукашенко обратился к чиновникам: нужно, чтобы люди не обижались
07.12.2017 16:45 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 7 дек — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко призвал чиновников к справедливой работе — такой, чтобы люди не обижались, об этом глава государства заявил в четверг после согласования ряда новых назначений.
© Sputnik/ Сергей Гунеев
В "кадровый четверг" 7 декабря
"Главный принцип — справедливость, другого не дано. Закон не охватит все сферы жизни и мыслей человека. Поэтому подключайте один принцип — справедливо должно быть, чтобы люди на нас не обижались", — призвал Лукашенко назначенных чиновников.
По словам президента, руководители в регионах отвечают за территорию в целом, и "чужих" людей или компаний там быть не должно.
"Делить предприятия на коммунальные и республиканские ни в коем случае нельзя. Это ваши предприятия. Смело действуйте. Частное или государственное — не важно. Мы с вами отвечаем за людей", — отметил глава государства.
Назначенных Лукашенко призвал "осуществлять власть" — по его словам, затем они и направляются.
Впереди у чиновников, добавил президент, — особо ответственный этап, выборы в местные советы депутатов. Глава государства призвал их провести все достойно и прилично, а еще и демонстрировать силу и уверенность.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Глава государства в четверг принял кадровые решения: были назначены новые послы, ректоры и чиновники.
|
Архив (Новости Общества)
Комментарии