Лукашенко обратился к чиновникам: нужно, чтобы люди не обижались

МИНСК, 7 дек — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко призвал чиновников к справедливой работе — такой, чтобы люди не обижались, об этом глава государства заявил в четверг после согласования ряда новых назначений.



© Sputnik/ Сергей Гунеев Лукашенко рассказал о готовности сдувать пыль с чиновников

В "кадровый четверг" 7 декабря Лукашенко назначил двух новых послов, а также ректоров, заместителей министров, глав районов и руководителя одного из предприятий.

"Главный принцип — справедливость, другого не дано. Закон не охватит все сферы жизни и мыслей человека. Поэтому подключайте один принцип — справедливо должно быть, чтобы люди на нас не обижались", — призвал Лукашенко назначенных чиновников.

По словам президента, руководители в регионах отвечают за территорию в целом, и "чужих" людей или компаний там быть не должно.

"Делить предприятия на коммунальные и республиканские ни в коем случае нельзя. Это ваши предприятия. Смело действуйте. Частное или государственное — не важно. Мы с вами отвечаем за людей", — отметил глава государства.

Назначенных Лукашенко призвал "осуществлять власть" — по его словам, затем они и направляются.

Впереди у чиновников, добавил президент, — особо ответственный этап, выборы в местные советы депутатов. Глава государства призвал их провести все достойно и прилично, а еще и демонстрировать силу и уверенность.