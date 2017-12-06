Наблюдать за Верхним городом онлайн теперь можно 24 часа в сутки

В Центральном районе запустили круглосуточную онлайн-трансляцию площадки возле Ратуши. Об этом сообщает агентство « Минск-Новости ».





Веб-камера установлена на здании Ратуши. Сейчас с нее видна площадь с новогодней елкой. Окошко с трансляцией есть на сайте администрации Центрального района.





Это уже второе место в районе, за которым можно наблюдать в режиме реального времени. Летом запустили непрерывную видеотрансляцию с ТЦ «Галеря Минск» на проспект Победителей.