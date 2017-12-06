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Наблюдать за Верхним городом онлайн теперь можно 24 часа в сутки
07.12.2017 16:48 — Новости Общества | Tut.by
В Центральном районе запустили круглосуточную онлайн-трансляцию площадки возле Ратуши. Об этом сообщает агентство «
Веб-камера установлена на здании Ратуши. Сейчас с нее видна площадь с новогодней елкой. Окошко с трансляцией есть
Это уже второе место в районе, за которым можно наблюдать в режиме реального времени. Летом
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Для этого на Ратуше поставили камеру.
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