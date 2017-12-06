В среднем белорусы ходят к врачам почти 13 раз в год

В пересчете на одного жителя страны каждый белорус посещал врачей в прошлом году 12,7 раз. В эту статистику включены и случаи, когда врач приходил домой, или человека обслуживала скорая помощь и центры экстренной медпомощи. Об этом сообщается в официальном статистическом сборнике за 2016 год «Здравоохранение в Республике Беларусь», опубликованном на сайте Минздрава .



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Если указать количество посещений врачей в абсолютной цифре, то она достигает чуть больше 120 млн раз. При этом если сравнить с 2015 годом, то обращаться к медикам мы стали реже. Там количество посещений достигало цифры более 126 млн раз, а в пересчете на каждого жителя страны — 13,3 раз в год.

Чаще врачей посещали в Гродненской области: в среднем 13,9 раз в год. Реже всего — в Минской области: 11 раз в год.

Интересно, что скорая помощь в прошлом году выполнила в Беларуси более 28 млн вызовов. В 2015 году это количество превышало 29 млн.

В Беларуси в прошлом году работали более 58 тысяч медиков с высшим образованием (в 2015 году — было почти 57 тысяч) и более 126 тысяч — со средним специальным. При этом численность докторов с высшим образованием на 10 тысяч человек выросла. Сейчас она — чуть больше 61 врача на 10 тысяч белорусов. В 2015 году было почти 60. А вот показатель количества медработников со средним специальным образованием на 10 тысяч белорусов за год уменьшился. В 2016 году их было 132,7 на 10 тысяч человек, в 2015 году — 133,1.

Также меньше стало больничных коек. Если в 2015 году по стране их было 102 465, то в 2016 году — 100 747.