Треснувший автомобильный мост под Житковичами закрыли надолго. Людям обещают переправу паромом

Все время, пока мост через Припять в Житковичском районе будет закрыт, переправу автотранспорта будет обеспечивать круглосуточный паром, сообщает БЕЛТА.



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В настоящее время дорожными службами совместно с руководством Гомельского облисполкома решается вопрос жизнеобеспечения населенных пунктов, расположенных по правую сторону реки Припять.

«Предварительно могу сказать, что по мосту будет временно сохранено пешеходное движение, а также движение всех аварийных служб на легких автомобилях. Ниже по течению в деревне Снядин круглосуточно будет работать паром, на котором смогут переправляться машины массой до 10 тонн. Сейчас также консультируемся с МЧС о возможности наведения на время ремонта наплавного моста, однако это вопрос непростой, поскольку в данном месте очень широкая пойма реки», — рассказал генеральный директор РУП «Гомельавтодор» Игорь Матвецов.

Напомним, сегодня в районе обеда в соцсетях начали появляться сообщения обеспокоенных пользователей о том, что мост через Припять, соединяющий Житковичи и Туров провис и на нем появились трещины. Движение через аварийный мост было оперативно перекрыто. Весь транспорт направляют в объезд через Мозырь и Калинковичи или же через Столин — в зависимости от маршрута автомобилистов. МЧС совместно с сотовыми операторами рассылают жителям Житковичского, Лунинецкого, Лельчицкого, Столинского и Солигорского районов sms-сообщения с информацией о закрытии моста.



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Мост через Припять длиной в 888 метров — стратегически важный для региона объект. Он связывает между собой Туров, Лельчицы и Житковичи, через него ежедневно проходят тысячи автомобилей.