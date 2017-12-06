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Треснувший автомобильный мост под Житковичами закрыли надолго. Людям обещают переправу паромом
07.12.2017 17:14 — Новости Общества | Tut.by
Все время, пока мост через Припять в Житковичском районе будет закрыт, переправу автотранспорта будет обеспечивать круглосуточный паром,
В настоящее время дорожными службами совместно с руководством Гомельского облисполкома решается вопрос жизнеобеспечения населенных пунктов, расположенных по правую сторону реки Припять.
«Предварительно могу сказать, что по мосту будет временно сохранено пешеходное движение, а также движение всех аварийных служб на легких автомобилях. Ниже по течению в деревне Снядин круглосуточно будет работать паром, на котором смогут переправляться машины массой до 10 тонн. Сейчас также консультируемся с МЧС о возможности наведения на время ремонта наплавного моста, однако это вопрос непростой, поскольку в данном месте очень широкая пойма реки», — рассказал генеральный директор РУП «Гомельавтодор» Игорь Матвецов.
Мост через Припять длиной в 888 метров — стратегически важный для региона объект. Он связывает между собой Туров, Лельчицы и Житковичи, через него ежедневно проходят тысячи автомобилей.
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Все время, пока мост через Припять в Житковичском районе будет закрыт, переправу автотранспорта будет обеспечивать круглосуточный паром.
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