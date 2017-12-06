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Президент пообещал больше встречаться со студентами

07.12.2017 17:18 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 7 дек – Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко пообещал в следующем году чаще встречаться со студентами и молодежью, об этом он заявил в четверг при назначении новых ректоров белорусских вузов.

Президент пообещал больше встречаться со студентами
© Sputnik / Виктор Толочко
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Глава государства в четверг назначил руководителей двух белорусских вузов – Белорусского государственного университета культуры и искусств (БГУКИ) и Гродненского государственного университета (ГрГУ).

Обращаясь к новым ректорам, Лукашенко отметил, что в 2018-м хочет уделить особое внимание общению со студентами.

"Если честно – тут и Администрация (президента – Sputnik) не сработала, и я был перегружен – я в последнее время мало встречаюсь со студенческими коллективами. Уверен, что в будущем году пройдет ряд этих встреч", – заявил Лукашенко.

Президент признал, что молодежь – это будущее. "Они завтра будут заправлять в обществе и определять вектор развития", – добавил глава государств.

Президент хочет акцентировать внимание именно на тех вопросах, которые важны для современной молодежи, студенчества не только в настоящее время, но и на перспективу.

"Мы же с вами помним, с какими проблемами сталкивались мы, выходя за дверь вуза с дипломом в руках. Поэтому это для меня очень важно, чтобы я мог обратить на это внимание в выступлениях, отреагировать и принимать какие-то решения", – заключил глава государства.

Должности ректоров ГрГУ и БГУКИ оставались вакантными с конца сентября этого года: после того как Юрий Бондарь стал министром культуры, а Андрей Король возглавил БГУ.

 
Теги: Минск
 
 
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