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Милиционеры отсудили у блогера из Бобруйска в пользу хосписа $3 тыс.

07.12.2017 17:39 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 7 дек – Sputnik. Суд Бобруйского района и Бобруйска после рассмотрения иска сотрудников органов внутренних дел, поданного против бобруйского блогера Олега Желнова, вынес решение в пользу милиционеров – бобруйчанин должен будет выплатить 6 тысяч рублей морального ущерба, сообщили Sputnik в четверг в УВД Могилевского облисполкома.

Милиционеры отсудили у блогера из Бобруйска в пользу хосписа тыс.
© Sputnik / Дмитрий Босак.
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Исковое заявление о защите чести, достоинства и деловой репутации должностных лиц органов внутренних дел суд начал рассматривать 27 октября, истцами выступили первый замначальника УВД Могилевского облисполкома Александр Васильев и командир 1-го взвода роты ДПС ОГАИ УВД Бобруйского горисполкома Евгений Сероштанов. Иск подали из-за видеоролика, который Желнов разместил на своем канале на YouTube. Мо мнению милиционеров, видео носило оскорбительный характер и негативно повлияло на репутацию правоохранителей и всей системы МВД.

"Суд принял решение об удовлетворении требований истцов", – сказали в УВД.

По решению суда, с блогера в качестве возмещения морального вреда будет взыскано 6000 рублей, которые перечислят на счет Могилевского детского хосписа.

Желнов также будет обязан удалить видео со своего канала в течение трех дней со вступления решения суда в законную силу.

В УВД не уточнили, о каком именно видеоролике идет речь: на канал Желнова в настоящее время загружено более 400 видео.

 
Теги: Минск
 
 
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Деньги, которые обязан будет выплатить бобруйский блогер, перечислят на счет Могилевского детского хосписа.

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