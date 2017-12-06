Детей умершей в Хургаде белоруски привезли из Египта в Беларусь

ГРОДНО, 7 дек — Sputnik, Инна Гришук. Малолетних детей умершей в Хургаде Ольги Чернецкой привезли в Беларусь днем 7 декабря, на родину их доставили белорусские органы опеки при содействии МИД Беларуси.

Как сообщили в отделе идеологии Гродненского горисполкома, днем 7 декабря 5-летний Матвей и 4-летняя Катя в сопровождении представителей гродненских органов опеки и попечительства прибыли в Минск на самолете. Малыши чувствуют себя хорошо, находятся в полном порядке и безопасности.

Информацию о том, что дети сегодня утром улетели из Египта, подтвердили в министерстве иностранных дел Беларуси. В ведомстве подчеркнули, что благодаря работе посольства нашей страны в Египте и при содействии местных властей удалось обеспечить достойное пребывание детей в Хургаде, пока решались вопросы их возвращения.

"Случай нерядовой, когда за границей остаются малолетние дети, а их законный представитель умирает, и его хоронят в иностранной стране", — отметил пресс-секретарь министерства иностранных дел Беларуси Дмитрий Мирончик.

Вся работа по возвращению малолетних детей была сделана очень быстро. В минувшее воскресенье дети были переданы представителям белорусских органов опеки и министерства иностранных дел Беларуси, которые прилетели в Египет. С тех пор 5-летний Матвей и 4-летняя Катя находились под их присмотром, жили в гостинице.

Вылет состоялся 7 декабря, когда закончились все необходимые процедуры оформления документов в Египте. Они достаточно сложные. Например, только чтобы передать детей официальным представителям опеки, потребовалась работа консула, а все нужные бумаги заверяли в трех полицейских участках.

Напомним, что 40-летняя белоруска Ольга Чернецкая умерла в курортном городе Хургада 18 ноября. Предварительная причина смерти – остановка сердца. В Египет женщина переехала вместе с детьми год назад. На момент смерти в собственности у нее была транспортная фирма и недвижимость в Гродно, а также три квартиры в Хургаде. Четырехкомнатные апартаменты Ольга купила незадолго до смерти и оформила на себя и египетского орфи-мужа (договор о временном браке в Египте — Sputnik). Женщину похоронили на православном кладбище Хургады 23 ноября.

Как ранее писал Sputnik, отец детей умершей в Египте Ольги Чернецкой Алексей Бондарев написал официальный отказ от права самостоятельно забирать 5-летнего мальчика и 4-летнюю девочку, которые с 18 ноября по 2 декабря находились в Хургаде под присмотром египетского орфи-мужа (временный договор о браке в Египте) Ольги. Известно, что мужчина не является биологическим отцом оставшихся в Хургаде малышей, но официально считается их единственным попечителем. Бондарев подчеркнул, что отрекаться от сына и дочери не собирается, после возвращения заберет их на воспитание.