Забытая сумка со швейной машинкой стала причиной переполоха на рынке в Гродно, сообщили в пресс-службе УВД Гродненского облисполкома.

7 декабря примерно в 13.30 в милицию поступил звонок от работников рынка «Южный». Они сообщили, что неподалеку от торговых рядов обнаружен подозрительный предмет.

«На место незамедлительно выдвинулись все экстренные службы, в том числе группа разминирования. Территория вокруг была оцеплена», — рассказали в пресс-службе.

Для обследования подозрительного предмета привлекалась служебная собака. Как выяснилось, находка опасности не представляет, в сумке находилась швейная машинка. Сейчас правоохранительные органы устанавливают ее владельца.

Вместе с тем в милиции обратили внимание на правильность действий персонала рынка при обнаружении подозрительных предметов.