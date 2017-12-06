Вильнюс, Варшава, Кишинев, Гудогай. БелЖД - о переменах в расписании с 10 декабря

На БелЖД с 10 декабря будет действовать новый график движения поездов. Об этом пресс-служба железной дороги напоминает пассажирам .



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Поезда белорусские и литовские — на Вильнюс

На железных дорогах СНГ и Евросоюза с 00.00 часов 10 декабря начнет действовать новый график движения поездов на 2017−2018 годы. БелЖД рассказывает, что изменится в международном сообщении.

Так, между Минском и Вильнюсом с 10 декабря будут курсировать современные электропоезда как со стороны БелЖД, так и со стороны Литовских железных дорог. Пограничный и таможенный контроль на поездах № 805/806 и № 804/807 Минск‑Вильнюс будут проводить на станции Гудогай. Время в пути (2 часа 30 минут) при этом не изменится.



Такой поезд пускают Литовские железные дороги между Минском и Вильнюсом. Фото: Дарья Бурякина

Новые поезда на Варшаву — с пересадкой в Бресте

Вместе с Польскими железными дорогами белорусы организовали ежедневное пересадочное сообщение Минск‑Брест‑Варшава. Расписание новых поездов № 127/128 Брест‑Варшава‑Брест и № 728/727 Брест‑Минск‑Брест согласовано по времени для пересадки пассажиров на станции Брест-Центральный при поездках в обоих направлениях.

Пограничные и таможенные операции в поезде Польских железных дорог будут проводить на станции Брест-Центральный, при этом пассажирам нужно будет перейти из состава в состав (на соседних путях одной платформы). Подробнее о новом поезде TUT.BY рассказывал раньше .

Летом поезда в Одессу, Варну и Херсон, круглый год — вагоны в Кишинев

Летом 2018 года будет курсировать поезд № 451/452 Минск‑Варна. Ходить он будет чаще, чем раньше — 16 рейсов вместе восьми.

Из Минска поезд будет отправляться 10,15, 22, 27 июня, 4, 9, 16, 21, 28 июля, 2, 9, 14, 21, 26 августа, 2, 7 сентября, а в обратном направлении из Варны поезд будет отправляться 12, 17, 24, 29 июня, 6, 11, 18, 23, 30 июля, 4, 11, 16, 23, 28 августа и 4, 9 сентября.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Кроме того, летом каждый день будет ходить поезд № 94/93 Минск‑Одесса, также запланированы ежедневные поезда между Минском и Херсоном, Минском и Бердянском — по этим маршрутам организуют беспересадочные вагоны.

Появятся беспересадочные вагоны и на линии между Минском и Кишиневом. Между столицами Беларуси и Молдовы установят регулярное круглогодичное сообщение.

Электрички Минск-Молодечно продлят до Гудогая, а на Полоцк и Лиду пойдут поезда бизнес-класс

БелЖД напоминает, что внутри Беларуси тоже будут изменения. TUT.BY уже писал, что

между Минском и Полоцком, Минском и Лидой пойдут поезда бизнес-класса.

Железнодорожники оптимизировали сообщение на линии Минск-Молодечно-Гудогай. Электрички Минск-Молодечно продлят до Гудогая. Пассажиры смогут каждый день ездить по этой линии без пересадки в Молодечно.



Такой поезд бизнес-класса будет ходить между Минском и Полоцком. Фото: Ольга Шукайло