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Дети умершей в Хургаде белоруски покинули Египет

07.12.2017 18:29 — Новости Общества | БелТА  
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Дети умершей в Хургаде белоруски покинули Египет
Фото из архива

7 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дети умершей в Хургаде белоруски покинули Египет, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Министерства иностранных дел.

Возвращением на родину мальчика и девочки занималось главное консульское управление МИД совместно с белорусскими органами опеки.

Как сообщалось, сорокалетняя гражданка Беларуси умерла в египетской Хургаде 18 ноября. Посольство Беларуси в Египте в тот же день стало принимать необходимые меры, консул установил контакт с властями Египта и с братом погибшей, который живет в Беларуси. У умершей белоруски остались за границей двое малолетних детей - мальчик и девочка, которым около пяти лет. Они были усыновлены женщиной еще в Беларуси, когда она состояла в браке. Женщина в Хургаде жила гражданским браком с египетским гражданином.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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7 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дети умершей в Хургаде белоруски покинули Египет, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Министерства иностранных дел. ...

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