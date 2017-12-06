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7 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дети умершей в Хургаде белоруски покинули Египет, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Министерства иностранных дел.

Возвращением на родину мальчика и девочки занималось главное консульское управление МИД совместно с белорусскими органами опеки.

Как сообщалось, сорокалетняя гражданка Беларуси умерла в египетской Хургаде 18 ноября. Посольство Беларуси в Египте в тот же день стало принимать необходимые меры, консул установил контакт с властями Египта и с братом погибшей, который живет в Беларуси. У умершей белоруски остались за границей двое малолетних детей - мальчик и девочка, которым около пяти лет. Они были усыновлены женщиной еще в Беларуси, когда она состояла в браке. Женщина в Хургаде жила гражданским браком с египетским гражданином.-0-