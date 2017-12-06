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Поезда в брестском направлении следуют с опозданиями из-за аварии под Минском
07.12.2017 18:27 — Новости Общества | Tut.by
Пассажиры сообщают о задержке поездов в брестском направлении. Всему виной вышедшая из строя техника у станции Роща под Минском,
Как сообщается на сайте компании, по пути к месту проведения путевых работ вышла из строя железнодорожная техника. Это случилось в районе остановочного пункта Роща на линии Минск-Брест. В соцсетях уточняют, что произошел «сход путевой техники».
Движение восстановлено. Но поезда от станции Помыслише до станции Минск-Пассажирский следуют с измененным расписанием и без остановок в пунктах Роща, Курасовщина, Столичный.
Точное время прибытия и отправления поездов можно уточнить в справочной минского вокзала по телефону 105 или
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В соцсетях сообщают, что всему виной сход путевой техники.
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