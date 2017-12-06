Милиция Могилевской области выиграла суд о защите чести и достоинства против бобруйского блогера

Милиция области выиграла суд о защите чести, достоинства и деловой репутации должностных лиц органов внутренних дел против бобруйского блогера Олега Желнова. Суд Бобруйска и Бобруйского района постановил удалить оскорбительное видео и взыскать с Желнова по 3 тыс. рублей в пользу каждого из двух истцов. Деньги милиционеры намерены перевести на счет Могилевского детского хосписа, отметили в УВД.



Фото: Александр Чугуев, TUT.BY

Гражданский иск начали рассматривать в суде Бобруйского района и Бобруйска 27 октября. Исковое заявление подало УВД Могоблисполкома после проведения проверки.

По словам Олега Желнова, милиция посчитала оскорбительным ролик, опубликованный в декабре 2016 года. В нем блогер высказывает недовольство тем, что при входе в здание УВД в Бобруйске одних посетителей заставляют сдавать все носители информации и средства связи, а других «пропускают с ноутбуками и даже холодным оружием». В видео Желнов рассказывает также о «несовершеннолетней девочке», которая с пустыми руками в сопровождении милиционера зашла в здание УВД на полчаса и была «в каком-то напряжении», а затем вышла, «сияя улыбкой и со смартфоном в руках». По словам Желнова, основанным на разговоре с дежурным, девочку водили к начальнику УВД.

Истцами выступили первый заместитель начальника УВД Могилевского облисполкома Александр Васильев и командир 1-ого взвода роты ДПС ОГАИ УВД Бобруйского горисполкома Евгений Сероштанов. По мнению истцов, ролик на канале Желнова «носит явно тенденциозный, оскорбительный характер и содержит сведения, не соответствующие действительности».

— Сведения, изложенные в видеоролике в саркастической форме, своего подтверждения не нашли. Вместе с тем, предосудительные высказывания Олега Желнова о совершении сотрудниками органов внутренних дел тяжкого уголовного преступления получили большой общественный резонанс, что негативно повлияло на репутацию как непосредственно инициаторов судебного разбирательства, так и всей системы Министерства внутренних дел, — отметили в УВД Могоблисполкома.

По информации УВД, 7 декабря суд решил, что своими действиями ответчик распространил сведения, носящие оскорбительный характер, не соответствующие действительности и порочащие честь, достоинство и деловую репутацию сотрудников. Суд признал также требования истцов о компенсации морального вреда обоснованными и решил взыскать с Желнова по 3 тыс. рублей в пользу каждого из них.

— Согласно изначальным исковым требованиям, взысканные с ответчика денежные средства в части компенсации морального вреда будут перечислены на расчетный счет Могилевского детского хосписа, — подчеркнули в УВД.

Решение суда не вступило в силу и может быть обжаловано.

Оперативно получить комментарий Олега Желнова не удалось.



Олег Желнов. Фото: vk.com/ozevk

В описании к своему блогу Олег Желнов указывает, что цель выпуска роликов — «добиться, чтобы нас защищали грамотные сотрудники милиции, которые знают, применяют и соблюдают закон и являются примером для граждан. Хочу, чтобы граждане, в свою очередь, изучали законы, знали свои обязанности и права, умели пользоваться ими. Тем самым хочу добиться взаимоуважения и чтобы каждый, будь то сотрудник милиции, прокурорский работник, судья или гражданин, мог гордиться своим государством».

Это не первое судебное разбирательство Олега Желнова и милиции. В феврале 2014 года его обвинили в оскорблении милиционера — все в том же блоге. А с 2013 года бобруйчанин на протяжении нескольких лет судился из-за конфликта с сотрудниками ГАИ. Желнов решил, что сотрудники милиции нарушили правила дорожного движения — припарковались на тротуаре, — и зафиксировал это на видеокамеру, а затем обратился с заявлением к сотруднику ГАИ, который в это время находился рядом. Сотрудники ГАИ составили на Желнова протокол за неподчинение законному требованию — якобы блогер мешал проезду их служебной машины по «прилегающей территории». Судья Бобруйского района и города Бобруйска Наталья Черепуха решила оштрафовать блогера на 20 базовых величин. Облсуд согласился с наказанием блогера .