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На здании этнографического музея в Могилеве появятся "Горожане", но нужны деньги

07.12.2017 18:56 — Новости Общества | Tut.by  
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Одну из стен этнографического музея в Могилеве планируют украсить художественным панно, рассказал главный архитектор города Владимир Скачек. Роспись намерены нанести на наружную сторону стены, параллельной улице Первомайской.


Скриншот видео ТРК «Могилев»

Автор сюжета — могилевская художница Вера Юркова. Она разрисовала фасад пожарного депо в Могилеве на переулке Пожарном, 6. Ее проектное предложение под названием «Горожане» победило в конкурсе, который проходил в Могилеве в начале года.

В конце апреля музей истории Могилева начал искать граффитистов для росписи своего здания на улице Ленинской, 5а и объявил конкурс эскизов. Выбрали два проекта — художника Григория Шараева и «Горожан» Веры Юрковой. Первый украсил стену здания музея. Работу Веры Юрковой пообещали реализовать в другом месте.

На проект «Горожане» до сих пор не нашли денег и ищут инвестора, который поможет воплотить его в жизнь.

 
Теги: Могилев
 
 
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Художественное панно Веры Юрковой планируют разместить на торце здания, который выходит на улицу Первомайскую.

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