Одну из стен этнографического музея в Могилеве планируют украсить художественным панно, рассказал главный архитектор города Владимир Скачек. Роспись намерены нанести на наружную сторону стены, параллельной улице Первомайской.



Скриншот видео ТРК «Могилев»

Автор сюжета — могилевская художница Вера Юркова. Она разрисовала фасад пожарного депо в Могилеве на переулке Пожарном, 6. Ее проектное предложение под названием «Горожане» победило в конкурсе, который проходил в Могилеве в начале года .

В конце апреля музей истории Могилева начал искать граффитистов для росписи своего здания на улице Ленинской, 5а и объявил конкурс эскизов. Выбрали два проекта — художника Григория Шараева и «Горожан» Веры Юрковой. Первый украсил стену здания музея . Работу Веры Юрковой пообещали реализовать в другом месте.

На проект «Горожане» до сих пор не нашли денег и ищут инвестора, который поможет воплотить его в жизнь.