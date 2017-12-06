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На здании этнографического музея в Могилеве появятся "Горожане", но нужны деньги
07.12.2017 18:56 — Новости Общества | Tut.by
Одну из стен этнографического музея в Могилеве планируют украсить художественным панно, рассказал главный архитектор города Владимир Скачек. Роспись намерены нанести на наружную сторону стены, параллельной улице Первомайской.
Автор сюжета — могилевская художница Вера Юркова. Она разрисовала фасад пожарного депо в Могилеве на переулке Пожарном, 6. Ее проектное предложение под названием «Горожане» победило в конкурсе, который проходил в Могилеве
В конце апреля музей истории Могилева
На проект «Горожане» до сих пор не нашли денег и ищут инвестора, который поможет воплотить его в жизнь.
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Художественное панно Веры Юрковой планируют разместить на торце здания, который выходит на улицу Первомайскую.
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