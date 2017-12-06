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"В Польшу ехать не придется". В Бресте открылся гипермаркет Interspar и Jysk - датский брат IKEA
07.12.2017 19:02 — Новости Общества | Tut.by
7 декабря в Бресте отрылся гипермаркет нидерландской сети Interspar и первый в регионах Беларуси магазин Jysk.
Оба торговых объекта разместились на месте бывшего «Алми». Jysk занял 2124 квадратных метра площадей и создал 24 новых рабочих места. Объем инвестиций датской сети в Бресте составил около 1 миллиона долларов.
Перед тем как перерезать ленточку, представитель Jysk отметил, что в магазинах сети цены одинаковые независимо от страны.
— Так, что в Польшу ездить больше не придется, — отметил спикер под скептические возгласы толпы.
Брестский Jysk представил товары для дома и быта: матрасы, постельное белье, принадлежности для ванной комнаты, мебель.
Как отметил представитель компании JYSK на рынках стран Балтии и Республики Беларусь Даце Зундуре, магазин в Бресте станет лакмусовой бумажкой для определения дальнейших планов развития в регионах.
Interspar занял больше площадей — 3,5 тысячи квадратных метров. Помимо продовольственных товаров в гипермаркете открылся фудкорт с продуктами быстрого приготовления, а также точки с собственной кухней, где на глазах покупателей готовят пиццу, шаньгу, лепешки, суши, роллы, блины, выпечку.
Вместе с гипермаркетом Interspar в бывшем «Алми» открылся гипермаркет обуви и аксессуаров Kari, магазин «Планета колясок», детский развлекательный центр, магазин игрушек Funtastik, магазины одежды Mark Fomelle, косметики «Космо», спортивных товаров Adidas и Reebok.
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Объем инвестиций датской сети в Бресте составил около 1 миллиона долларов.
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