7 декабря в Бресте отрылся гипермаркет нидерландской сети Interspar и первый в регионах Беларуси магазин Jysk.





Оба торговых объекта разместились на месте бывшего «Алми». Jysk занял 2124 квадратных метра площадей и создал 24 новых рабочих места. Объем инвестиций датской сети в Бресте составил около 1 миллиона долларов.

Перед тем как перерезать ленточку, представитель Jysk отметил, что в магазинах сети цены одинаковые независимо от страны.

— Так, что в Польшу ездить больше не придется, — отметил спикер под скептические возгласы толпы.











































Брестский Jysk представил товары для дома и быта: матрасы, постельное белье, принадлежности для ванной комнаты, мебель.

Как отметил представитель компании JYSK на рынках стран Балтии и Республики Беларусь Даце Зундуре, магазин в Бресте станет лакмусовой бумажкой для определения дальнейших планов развития в регионах.

Interspar занял больше площадей — 3,5 тысячи квадратных метров. Помимо продовольственных товаров в гипермаркете открылся фудкорт с продуктами быстрого приготовления, а также точки с собственной кухней, где на глазах покупателей готовят пиццу, шаньгу, лепешки, суши, роллы, блины, выпечку.

































































Вместе с гипермаркетом Interspar в бывшем «Алми» открылся гипермаркет обуви и аксессуаров Kari, магазин «Планета колясок», детский развлекательный центр, магазин игрушек Funtastik, магазины одежды Mark Fomelle, косметики «Космо», спортивных товаров Adidas и Reebok.