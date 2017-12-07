Жители Житковичей о закрытии аварийного моста: Туров стал автономией

МИНСК, 7 дек – Sputnik. Жители Житковичей в социальных сетях активно обсуждают закрытие аварийного моста через реку Припять на автотрассе Р-88 – у некоторых граждан в связи с этим возникли серьезные проблемы в связи с работой за пределами города, например в Турове.

Автомобильное движение по мосту на автодороге Р-88 Житковичи – Туров – Давид-Городок – Граница Украины было закрыто в полдень в четверг из-за появления на одном из его пролетов трещины . В связи с этим РУП "Гомельавтодор" направил в Житковичский РИК информационное письмо, в котором обосновал данное решение. На место выбыли специалисты для осмотра поврежденного полотна моста.

Впоследствии МЧС разослало жителям региона СМС-сообщения с предупреждением, что из-за аварийного состояния мост через Припять закрыт.

Фотофакт: трещина появилась на мосту через Припять, движение перекрыто >>



Сейчас жители райцентра активно обсуждают произошедшее в социальных сетях, поскольку для некоторых граждан после закрытия моста возник ряд проблем.

В частности, люди задаются вопросом: что теперь делать тем жителям Житковичей, которые работают в Турове – например, на молочном и консервном заводах.

Но при этом есть и позитивные комментарии, один из пользователей заявил, что движение по мосту закрыли с умыслом.

"Да это специально Туров отделился от Житкович, хотят свой автономный округ создать", – написал он.

При этом большинство горожан сходятся во мнении, что трещина, которая появилась на мосту в 2017 году, – это результат ремонта, проведенного в 2015-м.

"К тому, что построили в Союзе, не рекомендуется прикасаться современным строителям", – пишут жители Житковичей.

По информации Гомельавтодора, полотно моста на пролете №13 просело на полметра, визуально наблюдается трещина пролета.

Как сообщили в МЧС Беларуси, вечером в Житковичском РИК прошло заседание чрезвычайной комиссии, которая рассматривала сложившуюся ситуацию. Было принято решение о возведении силами инженерных войск Министерства обороны Беларуси понтонного моста. Предполагается, что движение пешеходов по аварийному мосту будет разрешено.

В настоящее время возле моста через Припять дежурят сотрудники ГАИ и МЧС, чтобы не допустить движение автомобилей по нему.