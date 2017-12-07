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Жители Житковичей о закрытии аварийного моста: Туров стал автономией

07.12.2017 20:43 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 7 дек – Sputnik. Жители Житковичей в социальных сетях активно обсуждают закрытие аварийного моста через реку Припять на автотрассе Р-88 – у некоторых граждан в связи с этим возникли серьезные проблемы в связи с работой за пределами города, например в Турове.

Жители Житковичей о закрытии аварийного моста: Туров стал автономией
МЧС Беларуси
Гомельавтодор: полотно аварийного моста над Припятью просело на 0,5 м

Автомобильное движение по мосту на автодороге Р-88 Житковичи – Туров – Давид-Городок – Граница Украины было закрыто в полдень в четверг из-за появления на одном из его пролетов трещины. В связи с этим РУП "Гомельавтодор" направил в Житковичский РИК информационное письмо, в котором обосновал данное решение. На место выбыли специалисты для осмотра поврежденного полотна моста.

Впоследствии МЧС разослало жителям региона СМС-сообщения с предупреждением, что из-за аварийного состояния мост через Припять закрыт. 

Фотофакт: трещина появилась на мосту через Припять, движение перекрыто >>

Сейчас жители райцентра активно обсуждают произошедшее в социальных сетях, поскольку для некоторых граждан после закрытия моста возник ряд проблем.

В частности, люди задаются вопросом: что теперь делать тем жителям Житковичей, которые работают в Турове – например, на молочном и консервном заводах.

Но при этом есть и позитивные комментарии, один из пользователей заявил, что движение по мосту закрыли с умыслом.

"Да это специально Туров отделился от Житкович, хотят свой автономный округ создать", – написал он.

При этом большинство горожан сходятся во мнении, что трещина, которая появилась на мосту в 2017 году, – это результат ремонта, проведенного в 2015-м.

"К тому, что построили в Союзе, не рекомендуется прикасаться современным строителям", – пишут жители Житковичей.

По информации Гомельавтодора, полотно моста на пролете №13 просело на полметра, визуально наблюдается трещина пролета.

Как сообщили в МЧС Беларуси, вечером в Житковичском РИК прошло заседание чрезвычайной комиссии, которая рассматривала сложившуюся ситуацию. Было принято решение о возведении силами инженерных войск Министерства обороны Беларуси понтонного моста. Предполагается, что движение пешеходов по аварийному мосту будет разрешено.

В настоящее время возле моста через Припять дежурят сотрудники ГАИ и МЧС, чтобы не допустить движение автомобилей по нему.

 
Теги: Минск
 
 
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Люди задаются вопросом: что теперь делать тем жителям Житковичей, которые работают в Турове.

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