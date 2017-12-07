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Иранцы отметили в Минске День студента

07.12.2017 20:06 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 7 дек — Sputnik. Иранские студенты отметили национальный День студента в Белорусском государственном медицинском университете, передаёт с места событий корреспондент Sputnik.

Праздник начался с чтения Корана. Студенты исполнили со сцены песни, прочли стихи. Был показан клип о студенческой жизни в Беларуси. В холле вуза работала выставка фоторабот Iran Today.

Студентов разных вузов прибыл поздравить Чрезвычайный и Полномочный посол Исламской Республики Иран в Беларуси Мостафа Овейси. Он отметил, что в Иране слова "студент" и "наука" священны.

Иранцы отметили в Минске День студента
© Sputnik/
Чрезвычайный и Полномочный посол Исламской Республики Иран в Беларуси Мостафа Овейси

В Беларуси учатся до 1500 иранцев, сообщили в БГМУ.

День студента в Иране отмечается 7 декабря. Праздник был учрежден после событий 1953 года в честь памяти трех студентов Тегеранского университета, которые были убиты полицейскими по дороге на акцию протеста. В Иране в этот день традиционно проходят демонстрации, в которых участвуют как религиозные, так и светские студенческие движения.

 
Теги: Минск
 
 
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Студенты ответственно подготовились к празднику, устроив на сцене БГМУ настоящий концерт.

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