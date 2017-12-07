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После инфекционной больницы отправят в новую семью. Детей умершей в Египте белоруски вернули домой
08.12.2017 00:56 — Новости Общества | Tut.by
7 декабря Катя и Матвей, дети погибшей в Хургаде белоруски, прилетели в Национальный аэропорт Минск. Жить они теперь будут в новой семье, рассказывает
Напомним, год назад Ольга уехала вместе с детьми в курортный город Хургада на побережье Красного моря и заключила орфи-контракт (договор о временном браке) с гражданином Египта Ахмедом. 18 ноября она внезапно
Сопровождали на родину 4-летнюю Катю и 5-летнего Матвея гродненские работники отдела образования. Алла Кивляк, главный специалист отдела образования, спорта и туризма администрации Октябрьского района Гродно, сразу по прилете рассказала корреспондентам:
— В Египте мы забрали их из круглосуточного русскоязычного детского сада. Катя и Матвей были чистенькие, аккуратненькие: в целом там очень бережно относятся к детям. Тяжелой была передача, она длилась более 6 часов в присутствии Ахмеда с адвокатом. Сложности возникли и во время прохождения паспортного контроля в Хургаде: работников смутило, что у нас с детьми разные фамилии.
Возле аэропорта детишек встречала машина — они поедут в Гродно. Специалист отдела воспитательной и социальной работы Управления образования Гродненского облисполкома Ольга Ханевич рассказывает, что сначала Катю и Матвея поместят в инфекционную больницу для проведения анализов на скрытые заболевания и комплексного обследования, так как они долгое время находились в чужой стране. А сразу после этого они отправятся в дом к своей новой семье. Бывший супруг Ольги может попытаться вернуть детей, но решение по этому поводу будет принимать суд, поясняет Алла Кивляк:
— Мы подали документы в суд, чтобы бывшего супруга лишили родительских прав. Однако если он изъявит желание забрать Катю и Матвея, то по решению суда они могут быть ему переданы. Но он ведь даже не захотел приехать за ними…
Матвей и Катя не до конца осознают, что случилось, но разговоров про маму избегают. Алла Кивляк объясняет это защитной реакцией и искренне верит в то, что новая семья поможет деткам стать счастливыми.
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7 декабря Катя и Матвей прилетели в Национальный аэропорт Минск. Жить они теперь будут в новой семье.
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