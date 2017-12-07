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Новогодние елки в Витебске подорожали: самое маленькое деревце стоит 9 рублей, огромное - 175

08.12.2017 06:38 — Новости Общества | Tut.by  
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На самые ходовые новогодние елки — высотой от метра до двух — цена за год выросла на 20%: на елочных базарах в Витебске такое деревце можно будет купить за 12 рублей.


Подорожали и новогодние деревья высотой от 2 до 3 метров — такая праздничная красавица обойдется в 17 рублей. На самые маленькие елочки (до метра) цену подняли до 9 рублей.

В среднем цена на новогодние елки и сосны, которые будет продавать Витебский лесхоз на базарах в областном центре, за год выросла на 33%. При этом больше всего (на 47%) подорожали самые высокие деревья: елка высотой 28−29 метров теперь стоит 170 рублей (в прошлом году — 116); высотой 29−30 метров — 175 рублей (было 119).

Напомним, в этом году рождественские ярмарки и елочные базары в Витебске откроются 16 декабря. Где они будут находиться, смотрите здесь.

При покупке новогодней елочки в лесничествах Витебского лесхоза можно сэкономить до 25%. Например, деревья высотой от 2 до 3 метров там стоят всего 9 рублей.

 
Теги: Витебск
 
 
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В среднем цена на новогодние елки и сосны, которые будет продавать Витебский лесхоз на базарах в областном центре, за год выросла на 33%.

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