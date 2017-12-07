|
На белорусско-польской границе изъяли товар на 165 тысяч долларов
08.12.2017 06:35 — Новости Общества | Tut.by
В пункте пропуска «Брест» таможенники обнаружили в двух фурах незадекларированный товар на 335 тысяч рублей, сообщили в Брестской таможне.
При досмотре грузового автомобиля, который вез из Голландии сборный груз, обнаружены шлифовальные машинки, сварочный аппарат, гидравлический насос, источник питания постоянного тока и другие товары, сведения о которых отсутствовали в сопроводительных документах.
В автопоезде из Германии обнаружили еще 366 незадекларированных предметов сантехники стоимостью около 120 тысяч белорусских рублей.
Общая стоимость изъятого до суда товара составила 335 тысяч рублей. На нарушителей составили протоколы за недекларирование товара.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Незадекларированный товар нашли в двух фурах, которые ехали из Голландии и Германии.
|
Архив (Новости Общества)
Комментарии