В субботу — мокрый снег, в воскресенье — метель. Такой прогноз на выходные в Витебске дает сайт pogoda.by . Первая неделя календарной зимы оказалась теплой и щедрой на осадки. Такая погода сохранится и в уик-энд.





В субботу, 9 декабря, небольшой мокрый снег. Температура воздуха в течение суток около нуля.

В воскресенье, 10 декабря, термометр также покажет около нуля. Ожидаются сильный снег и метель.

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