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Наше снежное "каля наля". Погода в Витебске в выходные
08.12.2017 06:44 — Новости Общества | Tut.by
В субботу — мокрый снег, в воскресенье — метель. Такой прогноз на выходные в Витебске дает сайт
В субботу, 9 декабря, небольшой мокрый снег. Температура воздуха в течение суток около нуля.
В воскресенье, 10 декабря, термометр также покажет около нуля. Ожидаются сильный снег и метель.
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До конца недели сохранится теплая погода с осадками.
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