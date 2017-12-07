ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Наше снежное "каля наля". Погода в Витебске в выходные

08.12.2017 06:44 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

В субботу — мокрый снег, в воскресенье — метель. Такой прогноз на выходные в Витебске дает сайт pogoda.by. Первая неделя календарной зимы оказалась теплой и щедрой на осадки. Такая погода сохранится и в уик-энд.


В субботу, 9 декабря, небольшой мокрый снег. Температура воздуха в течение суток около нуля.

В воскресенье, 10 декабря, термометр также покажет около нуля. Ожидаются сильный снег и метель.

Погоду в других городах области смотрите на POGODA.TUT.BY.

 
Теги: Витебск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
До конца недели сохранится теплая погода с осадками.

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Новогодние елки в Витебске подорожали: самое маленькое деревце стоит 9 рублей, огромное - 175
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика