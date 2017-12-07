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Новый график поездов, треснувший мост и самая красивая в мире девочка - все за вчера

08.12.2017 07:31 — Новости Общества | Tut.by  
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Доброе утро!

В многообразии музыки ориентироваться сложно: постоянно выходят новые альбомы, что-то старое почему-то забывается, а хорошие песни на фоне суперхитов попросту теряются. Если вам сегодня неохота тратить время на составление плейлиста, возьмите нашу любимую музыку — и давайте вспоминать, чем мы жили вчера.

ВАЖНОЕ

На БелЖД с 10 декабря будет действовать новый график движения поездов. Напоминаем, что изменится.


Белорус попал в список лучших молодых предпринимателей Forbes «30 до 30-ти» — и вот за какие достижения.

Стало известно, что итоги чемпионата Беларуси по футболу все же могут пересмотреть. Заинтересованные стороны в очередной раз намерены оспорить решение по «делу Веремко». Чемпионство БАТЭ остается под вопросом.

Нерадостная новость. КНДР заявила о неизбежности войны на Корейском полуострове: здесь уже не задаются вопросом, случится ли, а спрашивают когда.

ПОПУЛЯРНОЕ

У жителей Житковичского района — беда: треснул и просел автомобильный мост через Припять (а только ж недавно к «Дажынкам» реконструировали!). Чтобы понять масштаб катастрофы, представьте, что на работу люди теперь будут добираться через крюк в 280 (!) км. Ремонт будет очень длительным — говорят, едва ли не на год затянется, — но обещают пустить паром.

Продолжаем следить за историей ребенка, которого мать нашла в Крыму спустя 4 года после того, как его туда вывез отец. «Я потеряла того 5-летнего мальчика, теперь это взрослый пацан», — говорит Светлана. Сейчас мальчик с мамой в Минске, возвращается к прежней жизни, но ее бывший супруг не хочет с этим мириться.

В новой лечкомиссии в Ждановичах должны обслуживаться «как государственные служащие, так и обычные граждане», потребовал президент. «Те, кто говорят, что это моя больница, — слава богу, чтобы я и дальше так лечился, как лечусь до сих пор. Я по больницам не ходил и не хожу». Так что нам можно уже узнавать, когда начнут выдавать талончики на январь.

Россию отстранили от Олимпиады, но разрешил спортсменам выступать под нейтральным флагом. Казалось, Пхенчхан пройдет без наших восточных соседей, но на деле все вышло совсем иначе — объясняем почему.


ЧТО ЕЩЕ СТОИТ ПОСМОТРЕТЬ И ПОЧИТАТЬ

Вчера у нас был очередной эфир «Экономики на пальцах». Пропустили? Не беда! Белорусских новостей, достойных внимания Сергея Чалого, не было, поэтому очередной выпуск программы полностью посвящен криптовалюте и технологии блокчейн. Спойлер: Чалый уверен, что от биткоина большинству надо держаться подальше — а тот уже стоит 15 тысяч долларов!

Евфросинья Полоцкая, Кирилл Туровский… Каких еще белорусских святых вы можете назвать без предварительной подготовки? А они есть — и сын короля, Калиновский и женщина, не встававшая 33 года. Вспомнили всех и разобрались, как и кого церковь причисляет к их лику.

Год назад в Минске запустился сервис доставки еды из ресторанов menu.by. Владельцев пугали, что в Беларуси сплошная бюрократия и соваться сюда не стоит — а вышло так, что бизнесом в Беларуси основатель более чем доволен. Прочтите, как армянин зарабатывает на нежелании белорусов выходить за едой из дома.

А вот невероятно позитивная история. Помните песика, которого летом волонтеры достали из скотомогильника в Логойском районе? С тех пор жизнь щенка сильно изменилась. У него есть имя, дом и новая хозяйка. Мы сходили в гости к Кате и Пиончику и узнали, как они познакомились и подружились.


Британское издание The Daily Mail показало «самую красивую в мире» девочку — ею стала шестилетняя россиянка. Посмотрите — и правда, чудо!

Все новости четверга, 7 декабря

Кстати. Если хотите проверить свою наблюдательность, обязательно рассмотрите этот снимок: на первый взгляд, здесь только три барана. Но на самом деле прямо в середине кадра прячется кое-кто еще. Сможете отыскать хищника?

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Теги: Новости, Минск
 
 
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В многообразии музыки ориентироваться сложно, и если вам сегодня неохота тратить время на составление плейлиста, возьмите нашу любимую музыку - и давайте...

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