|
Новый график поездов, треснувший мост и самая красивая в мире девочка - все за вчера
08.12.2017 07:31 — Новости Общества | Tut.by
Доброе утро!
В многообразии музыки ориентироваться сложно: постоянно выходят новые альбомы, что-то старое почему-то забывается, а хорошие песни на фоне суперхитов попросту теряются. Если вам сегодня неохота тратить время на составление плейлиста,
ВАЖНОЕ
На БелЖД с 10 декабря будет действовать новый график движения поездов.
Белорус попал в список лучших молодых предпринимателей Forbes «30 до 30-ти» —
Стало известно, что итоги чемпионата Беларуси по футболу все же могут пересмотреть. Заинтересованные стороны в очередной раз намерены оспорить решение
Нерадостная новость. КНДР
ПОПУЛЯРНОЕ
У жителей Житковичского района — беда:
Продолжаем следить за историей ребенка, которого мать нашла в Крыму спустя 4 года после того, как его туда вывез отец. «Я потеряла того 5-летнего мальчика, теперь это взрослый пацан», — говорит Светлана. Сейчас мальчик с мамой в Минске,
В новой лечкомиссии в Ждановичах должны обслуживаться «как государственные служащие, так и обычные граждане», потребовал президент. «Те, кто говорят, что это моя больница, — слава богу, чтобы я и дальше так лечился, как лечусь до сих пор. Я по больницам не ходил и не хожу». Так что нам можно уже узнавать,
Россию отстранили от Олимпиады, но разрешил спортсменам выступать под нейтральным флагом. Казалось, Пхенчхан пройдет без наших восточных соседей, но на деле все вышло совсем иначе —
ЧТО ЕЩЕ СТОИТ ПОСМОТРЕТЬ И ПОЧИТАТЬ
Вчера у нас был очередной эфир «Экономики на пальцах». Пропустили? Не беда! Белорусских новостей, достойных внимания Сергея Чалого, не было, поэтому очередной выпуск программы
Евфросинья Полоцкая, Кирилл Туровский… Каких еще белорусских святых вы можете назвать без предварительной подготовки? А они есть — и сын короля, Калиновский и женщина, не встававшая 33 года.
Год назад в Минске запустился сервис доставки еды из ресторанов menu.by. Владельцев пугали, что в Беларуси сплошная бюрократия и соваться сюда не стоит — а вышло так, что бизнесом в Беларуси основатель более чем доволен. Прочтите,
А вот невероятно позитивная история. Помните песика, которого летом волонтеры достали из скотомогильника в Логойском районе? С тех пор жизнь щенка сильно изменилась. У него есть имя, дом и новая хозяйка.
Британское издание The Daily Mail показало «самую красивую в мире» девочку — ею стала шестилетняя россиянка.
Кстати. Если хотите проверить свою наблюдательность,
Ваша редакция
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В многообразии музыки ориентироваться сложно, и если вам сегодня неохота тратить время на составление плейлиста, возьмите нашу любимую музыку - и давайте...
|
Архив (Новости Общества)
Комментарии