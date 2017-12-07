Новый график поездов, треснувший мост и самая красивая в мире девочка - все за вчера

Доброе утро!

В многообразии музыки ориентироваться сложно: постоянно выходят новые альбомы, что-то старое почему-то забывается, а хорошие песни на фоне суперхитов попросту теряются. Если вам сегодня неохота тратить время на составление плейлиста, возьмите нашу любимую музыку — и давайте вспоминать, чем мы жили вчера.

ВАЖНОЕ

На БелЖД с 10 декабря будет действовать новый график движения поездов. Напоминаем, что изменится .





Белорус попал в список лучших молодых предпринимателей Forbes «30 до 30-ти» — и вот за какие достижения .

Стало известно, что итоги чемпионата Беларуси по футболу все же могут пересмотреть. Заинтересованные стороны в очередной раз намерены оспорить решение по «делу Веремко» . Чемпионство БАТЭ остается под вопросом .

Нерадостная новость. КНДР заявила о неизбежности войны на Корейском полуострове: здесь уже не задаются вопросом, случится ли, а спрашивают когда.

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У жителей Житковичского района — беда: треснул и просел автомобильный мост через Припять (а только ж недавно к «Дажынкам» реконструировали!). Чтобы понять масштаб катастрофы, представьте, что на работу люди теперь будут добираться через крюк в 280 (!) км. Ремонт будет очень длительным — говорят, едва ли не на год затянется, — но обещают пустить паром .

Продолжаем следить за историей ребенка, которого мать нашла в Крыму спустя 4 года после того, как его туда вывез отец. «Я потеряла того 5-летнего мальчика, теперь это взрослый пацан», — говорит Светлана. Сейчас мальчик с мамой в Минске, возвращается к прежней жизни , но ее бывший супруг не хочет с этим мириться.

В новой лечкомиссии в Ждановичах должны обслуживаться «как государственные служащие, так и обычные граждане», потребовал президент. «Те, кто говорят, что это моя больница, — слава богу, чтобы я и дальше так лечился, как лечусь до сих пор. Я по больницам не ходил и не хожу». Так что нам можно уже узнавать, когда начнут выдавать талончики на январь .

Россию отстранили от Олимпиады, но разрешил спортсменам выступать под нейтральным флагом. Казалось, Пхенчхан пройдет без наших восточных соседей, но на деле все вышло совсем иначе — объясняем почему .





ЧТО ЕЩЕ СТОИТ ПОСМОТРЕТЬ И ПОЧИТАТЬ

Вчера у нас был очередной эфир «Экономики на пальцах». Пропустили? Не беда! Белорусских новостей, достойных внимания Сергея Чалого, не было, поэтому очередной выпуск программы полностью посвящен криптовалюте и технологии блокчейн . Спойлер: Чалый уверен, что от биткоина большинству надо держаться подальше — а тот уже стоит 15 тысяч долларов !

Евфросинья Полоцкая, Кирилл Туровский… Каких еще белорусских святых вы можете назвать без предварительной подготовки? А они есть — и сын короля, Калиновский и женщина, не встававшая 33 года. Вспомнили всех и разобрались, как и кого церковь причисляет к их лику .

Год назад в Минске запустился сервис доставки еды из ресторанов menu.by. Владельцев пугали, что в Беларуси сплошная бюрократия и соваться сюда не стоит — а вышло так, что бизнесом в Беларуси основатель более чем доволен. Прочтите, как армянин зарабатывает на нежелании белорусов выходить за едой из дома .

А вот невероятно позитивная история. Помните песика, которого летом волонтеры достали из скотомогильника в Логойском районе? С тех пор жизнь щенка сильно изменилась. У него есть имя, дом и новая хозяйка. Мы сходили в гости к Кате и Пиончику и узнали, как они познакомились и подружились .





Британское издание The Daily Mail показало «самую красивую в мире» девочку — ею стала шестилетняя россиянка. Посмотрите — и правда, чудо !

Все новости четверга, 7 декабря

Кстати. Если хотите проверить свою наблюдательность, обязательно рассмотрите этот снимок : на первый взгляд, здесь только три барана. Но на самом деле прямо в середине кадра прячется кое-кто еще. Сможете отыскать хищника?

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