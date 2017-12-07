Съезд ученых Беларуси: делегаты о планах, ожиданиях и перспективах развития науки

Съезд ученых Беларуси пройдет в Минске 12-13 декабря. Его участники подведут итоги развития белорусской науки и технологий за последние десять лет и определят приоритетные направления инновационной деятельности на период до 2040 года. Во время съезда развернется выставка научных достижений страны "Беларусь интеллектуальная". О подготовке к итоговому событию Года науки, своих ожиданиях и предложениях, перспективах и приоритетах развития белорусской научно-технологической сферы корреспонденту БЕЛТА рассказали делегаты съезда.

- Мы сейчас активно готовимся к II Съезду ученых Беларуси. Он подведет итоги Года науки, определит приоритеты развития научной сферы. К съезду разработан целый ряд нормативных документов. Для обсуждения на пленарном заседании будет вынесен проект стратегии "Наука и технологии: 2018-2040".

В первый день съезда, 12 декабря, пройдет девять секций по разным научным направлениям, и на каждой из них будет организована своя тематическая выставка. А во время пленарного заседания 13 декабря откроется обобщенная межведомственная выставка. Мы вместе с Белорусской торгово-промышленной палатой делаем попытку применить новую концепцию выставочной деятельности. Выставка пройдет под лозунгом "Беларусь интеллектуальная" и будет состоять из восьми кластеров, связанных с приоритетами развития страны: Беларусь как IT-страна и технологии искусственного интеллекта, электротранспорт, микро-, опто- и СВЧ-электроника, наноиндустрия и аддитивное производство, космические технологии, беспилотные роботизированные технологии, биотехнологии и фармацевтика, промышленные технологии и новые материалы. Мы представим белорусский персональный суперкомпьютер, электромобиль, электровелосипед и их компоненты, беспилотники, солнечные элементы, умные нити для легкой промышленности, продемонстрируем возможности 3D-печати из различных материалов, покажем результаты работы Белорусского космического аппарата дистанционного зондирования Земли и спутника связи "Белинтерсат-1".

- Во время II Съезда ученых Беларуси будут обсуждаться общие проблемы, волнующие ученых всей страны. Необходимо обсудить на высоком уровне такие вопросы, как имидж ученых в белорусском обществе, право на ошибку, на риск. Не менее актуальна проблема совершенствования оплаты труда ученых, разработан соответствующий указ. Надеемся, что он вскоре будет принят. Для нас это очень важно, потому что эффективные меры стимулирования производительности труда позволят привлечь в науку молодежь.

В преддверии съезда прошел VI Конгресс физиков Беларуси. Мы подвели итоги Года науки, рассмотрели результаты работы наших исследователей и разработчиков. Должен отметить, что мы достигли значительных успехов в области лазерной физики, в частности лазерной медицины и твердотельных лазерных систем, а также в области полупроводниковых лазеров и полупроводниковых сред. Уже разработано около 30 устройств для терапии разных заболеваний человека. Думаю, на выставке во время II Съезда ученых Беларуси можно будет увидеть некоторые наши достижения.

- Сейчас в Академии наук проходит масштабная подготовка к съезду. Это не только решение технических вопросов, но и разработка различных предложений, нормативной базы для развития инновационной деятельности и улучшения различных сфер жизни ученых. Совет молодых ученых НАН и Министерство образования в преддверии съезда организовали ряд круглых столов для обсуждения актуальных тем. Коммерциализация научных разработок, инновационное предпринимательство, связь науки с производством, статус ученого и значение науки в жизни общества, проблемы молодых ученых и способы их решения, роль советов молодых ученых в развитии науки, работа с молодежью в научных организациях Беларуси - каждая из этих тем по-своему важна и требует внимания. Самые значимые вопросы будут вынесены на обсуждение на молодежной секции съезда.

Также мы готовим выставку молодежных разработок, которая будет представлена на съезде. Там можно будет увидеть самые интересные результаты научных исследований молодых ученых из разных научных организаций. На выставке обязательно будут презентованы проекты участников конкурса "100 идей для Беларуси". Юные исследователи, которые приняли участие в конкурсе, - уже довольно опытные и подготовленные ребята, у них интересные, перспективные разработки. Сейчас мы с ними работаем и настраиваем их на презентацию своих проектов. О достижениях молодежной науки должна узнать широкая общественность.

- Прошло уже 10 лет после I Съезда ученых Беларуси, на котором были обозначены стратегические направления развития науки и экономики страны. Ко второму съезду белорусская наука подошла со значительными достижениями, сделаны открытия в самых разных сферах. На съезде будут намечены цели и приоритеты развития науки и технологий в Беларуси. Хотелось бы, чтобы внимание было акцентировано на прикладных исследованиях, на научном обеспечении отраслей хозяйства. Также на съезде необходимо обсудить вопрос закрепления научных кадров, решить вопрос привлечения и стимулирования труда молодых ученых, потому что именно они определят будущее белорусской науки. Думаю, будет принята резолюция съезда, которая определит дальнейшее инновационное развитие страны.

Что касается лесной отрасли, то сегодня наука способна решить все ее проблемы. Лесное хозяйство в Беларуси развивается динамично. В настоящее время все шире используется механизированная заготовка древесины. В целом успешно решаются вопросы минимизации и ликвидации последствий таких природных катаклизмов, как июльский ураган 2016 года, профилактики усыхания сосновых насаждений и контроля за ситуацией в лесах.

- За последние годы все научные организации Беларуси проделали огромную работу, и настало время подвести ее итоги. Что касается исследований в области археологии, истории, антропологии, то нами наработан большой пласт новейших научных разработок и изданий по этой тематике. Сделаны археологические открытия, очень важные для обоснования нашей государственности, познания ее древних истоков. Мы рассчитываем, что II Съезд ученых Беларуси поможет нам определить наиболее актуальные направления развития в том числе исторической, археологической, антропологической науки в стране.

Уже определен состав делегации от нашего института, которая примет участие в съезде. Кроме того, мы организуем археологическую выставку, которая будет работать 12 декабря на секции гуманитарных наук возле большого конференц-зала Президиума НАН, а также 13 декабря на месте проведения пленарного заседания. Там будут представлены археологические материалы, наиболее ценные, уникальные, интересные находки, которые были обнаружены нашими археологами за последние несколько лет.

- Ожидаем, что после съезда появятся изменения в нормативно-правовой базе, особенно в части стимулирования производительности труда научных работников, материально-технической базы, финансирования научных проектов, права ученых на ошибку, на риск. Последнее особенно важно для того, чтобы ученые могли заниматься по-настоящему прорывными исследованиями, которые не всегда дают результат, но, тем не менее, необходимы для движения вперед.

Очень радует то, что государство уделяет много внимания развитию науки. Это чувствуется и со стороны правительства, и со стороны местных органов власти. Надеюсь, что Съезд ученых Беларуси откроет новую страницу белорусской науки, поможет обеспечить условия для ее дальнейшего плодотворного развития.-0-