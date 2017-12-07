ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Тащат всё! Милиция Гомельщины устроила облавы на "несунов" из школьных столовых

08.12.2017 07:53 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Сотрудники милиции в области подежурили у подъездов школьных и лицейских столовых. И не зря, говорят в УВД.


Фото: eaomedia.ru

В Гомеле в разгар дня из здания пищеблока одного из гомельских лицеев вышла женщина с пакетами в руках. Стражи порядка поинтересовались у работницы столовой, что же та несет. Оказалось — молоко, майонез и 4,5 килограмма свинины на общую сумму 40 рублей.

В этот же день в Светлогорске на прилегающей к школе территории были задержаны два сотрудника школьной столовой. В их сумках милиционеры тоже обнаружили запасы предприятия школьного питания. Ассортимент богатый — от консервированного горошка до сиропа шиповника, тоже на 40 рублей.

А вечером уже в Калинковичах правоохранители остановили сотрудницу местного лицея с куриным и свиным филе, палкой вареной колбасы и «колдунами».

На каждого из «несунов» составлен протокол. За чужой обед им придется заплатить от 10 до 30 базовых величин.

 
Теги: Гомель
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сотрудники милиции в области подежурили у подъездов школьных и лицейских столовых. И не зря, говорят в УВД.

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Плюс не равно комфорт. Погода в Гомеле в выходные
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика