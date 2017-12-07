Сотрудники милиции в области подежурили у подъездов школьных и лицейских столовых. И не зря, говорят в УВД.



Фото: eaomedia.ru

В Гомеле в разгар дня из здания пищеблока одного из гомельских лицеев вышла женщина с пакетами в руках. Стражи порядка поинтересовались у работницы столовой, что же та несет. Оказалось — молоко, майонез и 4,5 килограмма свинины на общую сумму 40 рублей.

В этот же день в Светлогорске на прилегающей к школе территории были задержаны два сотрудника школьной столовой. В их сумках милиционеры тоже обнаружили запасы предприятия школьного питания. Ассортимент богатый — от консервированного горошка до сиропа шиповника, тоже на 40 рублей.

А вечером уже в Калинковичах правоохранители остановили сотрудницу местного лицея с куриным и свиным филе, палкой вареной колбасы и «колдунами».

На каждого из «несунов» составлен протокол. За чужой обед им придется заплатить от 10 до 30 базовых величин.