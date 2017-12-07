Плюс не равно комфорт. Погода в Гомеле в выходные

В предстоящие выходные декабрь попытается в очередной раз разочаровать в себе человечество. И у него должно получиться: такой погоде будут рады лишь обладатели домашних каминов. Всем остальным полагается зевать и тосковать.





В субботу нас ожидает ноль. За окном — пасмурно и туманно, к вечеру возможен мокрый снег.

В воскресенье +3°, но плюс — не равно тепло и комфорт. Ладно бы только дождь, так ведь еще и ветер — к вечеру обещают порывы до 18 м/c.