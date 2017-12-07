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Плюс не равно комфорт. Погода в Гомеле в выходные

08.12.2017 07:48 — Новости Общества | Tut.by  
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В предстоящие выходные декабрь попытается в очередной раз разочаровать в себе человечество. И у него должно получиться: такой погоде будут рады лишь обладатели домашних каминов. Всем остальным полагается зевать и тосковать.


В субботу нас ожидает ноль. За окном — пасмурно и туманно, к вечеру возможен мокрый снег.

В воскресенье +3°, но плюс — не равно тепло и комфорт. Ладно бы только дождь, так ведь еще и ветер — к вечеру обещают порывы до 18 м/c.

 
 
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В предстоящие выходные декабрь попытается в очередной раз разочаровать в себе человечество. И у него должно получиться.

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