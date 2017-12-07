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Плюс не равно комфорт. Погода в Гомеле в выходные
08.12.2017 07:48 — Новости Общества | Tut.by
В предстоящие выходные декабрь попытается в очередной раз разочаровать в себе человечество. И у него должно получиться: такой погоде будут рады лишь обладатели домашних каминов. Всем остальным полагается зевать и тосковать.
В субботу нас ожидает ноль. За окном — пасмурно и туманно, к вечеру возможен мокрый снег.
В воскресенье +3°, но плюс — не равно тепло и комфорт. Ладно бы только дождь, так ведь еще и ветер — к вечеру обещают порывы до 18 м/c.
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В предстоящие выходные декабрь попытается в очередной раз разочаровать в себе человечество. И у него должно получиться.
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