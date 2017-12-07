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Мадуро посетил первый в Венесуэле семизвездочный отель

08.12.2017 08:35 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 8 дек — Sputnik. Президент Венесуэлы Николас Мадуро накануне ознакомился с ходом реконструкции отеля "Гумбольдт" недалеко от столицы, Каракаса, и заявил, что эта гостиница первой в стране получит статус семизвездочной.

Администрация главы государства опубликовала в своем Twitter фотографии визита Мадуро в Нацпарк Варайра-Репано, где и расположен отель, а также подтвердила слова президента об исключительно высоком статусе "Гумбольдта".

Мадуро посетил первый в Венесуэле семизвездочный отель
© Pixabay
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После визита на стройплощадку Мадуро в сопровождении своей супруги Синтии Флорес поужинал в ресторане "1956", находящемся при отеле. Президент оценил работу строителей, занимавшихся реконструкцией заведения.

Отель "Гумбольдт" принял первых посетителей в 1956-м и тогда власти страны назвали его гостиницей уровня 2000 года. В 2012-началась реконструкция "Гумбольдта".

В настоящее время Венесуэла переживает непростую экономическую ситуацию: в стране высокая инфляция и постоянный рост цен, обусловленный снижением цен на нефть и массовыми протестами против политики Мадуро. Уровень инфляции в стране, по информации комиссии по финансам оппозиционной Национальной ассамблеи Венесуэлы, превысил 1300% по итогам 11 месяцев 2017 года, а всего за год составит 2000-2100%.

 
Теги: Минск
 
 
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Также глава государства вместе со своей супругой поужинал в гостиничном ресторане.

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