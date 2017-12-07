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Поезда больше не опаздывают: последствия аварии на ЖД устранены

08.12.2017 07:26 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 8 дек — Sputnik. Ремонтный поезд сошел с путей в четверг в районе станции Роща под Минском, из-за чего поезда брестского направления следовали с опозданием.

Поезда больше не опаздывают: последствия аварии на ЖД устранены
© Pixabay
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По информации БелЖД, сейчас движение восстановлено, поезда ходят согласно расписанию, а последствия аварии практически полностью ликвидированы.

Инцидент произошел в четверг — с рельсов сошла путевая техника, обслуживающая железную дорогу. Из-за аварии и мероприятий по ее ликвидации пришлось скорректировать расписание движения пассажирских поездов на участке Барановичи — Минск.

В результате ЧП никто не пострадал, Белорусская железная дорога принесла свои извинения пассажирам.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 24
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Поезда в брестском направлении снова следуют согласно расписанию - последствия схода с рельсов ремонтного поезда ликвидированы.

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