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Поезда больше не опаздывают: последствия аварии на ЖД устранены
08.12.2017 07:26 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 8 дек — Sputnik. Ремонтный поезд сошел с путей в четверг в районе станции Роща под Минском, из-за чего поезда брестского направления следовали с опозданием.
По информации БелЖД, сейчас движение восстановлено, поезда ходят согласно расписанию, а последствия аварии практически полностью ликвидированы.
Инцидент произошел в четверг — с рельсов сошла путевая техника, обслуживающая железную дорогу. Из-за аварии и мероприятий по ее ликвидации пришлось скорректировать расписание движения пассажирских поездов на участке Барановичи — Минск.
В результате ЧП никто не пострадал, Белорусская железная дорога принесла свои извинения пассажирам.
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Поезда в брестском направлении снова следуют согласно расписанию - последствия схода с рельсов ремонтного поезда ликвидированы.
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