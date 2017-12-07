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Премьер-министр Польши Беата Шидло подала в отставку
08.12.2017 06:09 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 6 дек — Sputnik. Премьер-министр Польши Беата Шидло подала в отставку, об этом сообщила журналистам пресс-секретарь правящей партии "Право и справедливость" (PiS) Беата Мазурек.
© AP/ Alik Keplicz
"Беата Шидло подала в отставку, и мы (политический комитет PiS — ред.) приняли отставку", — сказала Мазурек.
Уже известно, что кандидатом на пост премьера выдвинут вице-премьер, министр финансов и развития Матеуш Моравецкий.
По законодательству Польши премьер-министра назначает президент. Шидло была назначена в 2015 году, когда на выборах победила ее партия "Право и справедливость", и президент Анджей Дуда поручил ей сформировать правительство. С ее политикой связывают ухудшение отношений с Германией и изоляцию Варшавы в ЕС.
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Крупнейшая польская оппозиционная партия "Гражданская платформа" считает, что решение об отставке премьер приняла не сама, а по требованию лидера правящей партии "Закон и справедливость" Ярослава Качиньского. Об этом заявил глава "Гражданской платформы" Гжегож Схетина в Twitter, отметив, что подобные действия унижают бывшую главу правительства.
Моравецкий в 80-е годы принимал активное участие в антикоммунистической оппозиции, имеет образование в области истории, экономики и права. Он является противником быстрого присоединения Польши к еврозоне. Его отец Корнел Моравецкий — депутат сейма, диссидент времен ПНР, основатель радикального движения "Борющаяся солидарность".
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Депутаты польского Сейма накануне проголосовали против вотума недоверия правительству, но премьер Польши все-таки подала в отставку.
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