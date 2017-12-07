МИНСК, 6 дек — Sputnik. Премьер-министр Польши Беата Шидло подала в отставку, об этом сообщила журналистам пресс-секретарь правящей партии "Право и справедливость" (PiS) Беата Мазурек.



© AP/ Alik Keplicz Сейм Польши рассмотрит в четверг вотум недоверия правительству

"Беата Шидло подала в отставку, и мы (политический комитет PiS — ред.) приняли отставку", — сказала Мазурек.

Уже известно, что кандидатом на пост премьера выдвинут вице-премьер, министр финансов и развития Матеуш Моравецкий.

По законодательству Польши премьер-министра назначает президент. Шидло была назначена в 2015 году, когда на выборах победила ее партия "Право и справедливость", и президент Анджей Дуда поручил ей сформировать правительство. С ее политикой связывают ухудшение отношений с Германией и изоляцию Варшавы в ЕС.

В четверг в сейме Польши состоялось рассмотрение вопроса о вынесении вотума недоверия правительству во главе с Шидло. Депутаты большинством голосов проголосовали против вотума недоверия.

Крупнейшая польская оппозиционная партия "Гражданская платформа" считает, что решение об отставке премьер приняла не сама, а по требованию лидера правящей партии "Закон и справедливость" Ярослава Качиньского. Об этом заявил глава "Гражданской платформы" Гжегож Схетина в Twitter, отметив, что подобные действия унижают бывшую главу правительства.

Моравецкий в 80-е годы принимал активное участие в антикоммунистической оппозиции, имеет образование в области истории, экономики и права. Он является противником быстрого присоединения Польши к еврозоне. Его отец Корнел Моравецкий — депутат сейма, диссидент времен ПНР, основатель радикального движения "Борющаяся солидарность".