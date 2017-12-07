В Бресте нашли пропавшую 13-летнюю школьницу

В Бресте нашли 13-летнюю Арину Литвинчук, которая пять дней назад ушла из дома и не вернулась . Об этом сообщил TUT.BY официальный представитель УВД Брестского облисполкома Сергей Дученко.



Фото: УВД Брестского облисполкома

Сотрудники уголовного розыска нашли девушку в микрорайоне «Восток». Поздно вечером она гуляла на улице и идти домой не собиралась.

Правоохранители сообщили об этом ее родителям и сопроводили школьницу домой.

Девушка пропала 3 декабря. По словам ее мамы, после ссоры дочь ушла из дома в неизвестном направлении. Вечером 5 декабря женщина обратилась в милицию с заявлением о розыске.