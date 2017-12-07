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В Бресте нашли пропавшую 13-летнюю школьницу
08.12.2017 09:48 — Новости Общества | Tut.by
В Бресте нашли 13-летнюю Арину Литвинчук, которая пять дней назад
Сотрудники уголовного розыска нашли девушку в микрорайоне «Восток». Поздно вечером она гуляла на улице и идти домой не собиралась.
Правоохранители сообщили об этом ее родителям и сопроводили школьницу домой.
Девушка пропала 3 декабря. По словам ее мамы, после ссоры дочь ушла из дома в неизвестном направлении. Вечером 5 декабря женщина обратилась в милицию с заявлением о розыске.
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Девушку нашли на пятые сутки розыска.
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