ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Бресте нашли пропавшую 13-летнюю школьницу

08.12.2017 09:48 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

В Бресте нашли 13-летнюю Арину Литвинчук, которая пять дней назад ушла из дома и не вернулась. Об этом сообщил TUT.BY официальный представитель УВД Брестского облисполкома Сергей Дученко.


Фото: УВД Брестского облисполкома

Сотрудники уголовного розыска нашли девушку в микрорайоне «Восток». Поздно вечером она гуляла на улице и идти домой не собиралась.

Правоохранители сообщили об этом ее родителям и сопроводили школьницу домой.

Девушка пропала 3 декабря. По словам ее мамы, после ссоры дочь ушла из дома в неизвестном направлении. Вечером 5 декабря женщина обратилась в милицию с заявлением о розыске.

 
Теги: Брест
 
 
Ссылка на источник 46
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Девушку нашли на пятые сутки розыска.

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Миллион лет или два года: сколько разлагается мусор. Тест
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика