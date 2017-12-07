МИНСК, 8 дек — Sputnik. Выход восьмого сезона телесериала "Игра престолов" запланирован на 2019 год, рассказала исполнительница роли Сансы Старк актриса Софи Тернер в интервью журналу Variety.

Эта новость, случайно рассказанная актрисой (обычно выход сезона анонсируется официально) сильно расстроила поклонников сериала — оказывается, долгожданной премьеры последнего, заключительного сезона "Игры престолов" придется ждать целый лишний год — обычно сезоны выпускались ежегодно.

Актриса также призналась в интервью, что "очень взволнована", но чем именно — не уточнила. Скорее всего, финалом сериала, который ей уже известен.

Концовка сериала остается главной интригой многих лет — на серверы и системы компании НВО ежегодно предпринимается немало хакерских атак , чтобы разведать хоть какую-нибудь информацию о предстоящих сериях и уж тем более о финале саги. Представители HBO не раз заявляли, что у них есть несколько вариантов развязок.

Сериал "Игра престолов" выходит с 2011-го года. Он создан по романам писателя Джорджа Мартина "Песнь льда и пламени". Седьмой сезон был показан в 2017 и стал одним из самых популярных в мире, а последняя серия установила абсолютный рекорд — ее одновременно смотрело 16,5 миллионов телезрителей.