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Санса проболталась и жутко расстроила поклонников "Игры престолов"

08.12.2017 10:06 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 8 дек — Sputnik. Выход восьмого сезона телесериала "Игра престолов" запланирован на 2019 год, рассказала исполнительница роли Сансы Старк актриса Софи Тернер в интервью журналу Variety.

Санса проболталась и жутко расстроила поклонников "Игры престолов"
© Фото: HBO (2011-...)
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Эта новость, случайно рассказанная актрисой (обычно выход сезона анонсируется официально) сильно расстроила поклонников сериала — оказывается, долгожданной премьеры последнего, заключительного сезона "Игры престолов" придется ждать целый лишний год — обычно сезоны выпускались ежегодно.

Актриса также призналась в интервью, что "очень взволнована", но чем именно — не уточнила. Скорее всего, финалом сериала, который ей уже известен.

Концовка сериала остается главной интригой многих лет — на серверы и системы компании НВО ежегодно предпринимается немало хакерских атак, чтобы разведать хоть какую-нибудь информацию о предстоящих сериях и уж тем более о финале саги. Представители HBO не раз заявляли, что у них есть несколько вариантов развязок.

Сериал "Игра престолов" выходит с 2011-го года. Он создан по романам писателя Джорджа Мартина "Песнь льда и пламени". Седьмой сезон был показан в 2017 и стал одним из самых популярных в мире, а последняя серия установила абсолютный рекорд — ее одновременно смотрело 16,5 миллионов телезрителей.

 
Теги: Новости, Минск
 
 
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Исполнительница роли Сансы Старк актриса Софи Тернер случайно рассказала, когда следует ждать выхода нового сезона знаменитого сериала.

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