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Санса проболталась и жутко расстроила поклонников "Игры престолов"
08.12.2017 10:06 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 8 дек — Sputnik. Выход восьмого сезона телесериала "Игра престолов" запланирован на 2019 год, рассказала исполнительница роли Сансы Старк актриса Софи Тернер в интервью журналу Variety.
Эта новость, случайно рассказанная актрисой (обычно выход сезона анонсируется официально) сильно расстроила поклонников сериала — оказывается, долгожданной премьеры последнего, заключительного сезона "Игры престолов" придется ждать целый лишний год — обычно сезоны выпускались ежегодно.
Актриса также призналась в интервью, что "очень взволнована", но чем именно — не уточнила. Скорее всего, финалом сериала, который ей уже известен.
Концовка сериала остается главной интригой многих лет — на
Сериал "Игра престолов" выходит с 2011-го года. Он создан по романам писателя Джорджа Мартина "Песнь льда и пламени". Седьмой сезон был показан в 2017 и стал одним из самых популярных в мире, а последняя серия
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Исполнительница роли Сансы Старк актриса Софи Тернер случайно рассказала, когда следует ждать выхода нового сезона знаменитого сериала.
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