Бросаем вызов вызывающему поведению: Одноклассники и ЮНЕСКО обсудили с белорусскими родителями риски подросткового периода

В Беларуси продолжается совместный проект ЮНЕСКО, социальной сети Одноклассники и портала для родителей Ребенок.BY - «Мама дорогая! Быть родителем подростка». Серия видеовстреч в прямом эфире продолжилась разговором на тему, рождающую множество вопросов у родителей: «Что делать, если подросток ведет себя агрессивно и вызывающе?».

Эфир прошел 6 декабря 2017 г. Компанию ведущим проекта – Светлане Боровской и Сергею Кручинину – в прямом эфире составили Алла Ковалевская, старший преподаватель кафедры общей и детской психологии БГПУ, Виталий Никанович, тренер и автор курсов для подростков и их родителей, и Саша Немо, певец, композитор и папа двух дочек – 5 и 12 лет.

Какие риски подстерегают подростка на сложном пути к взрослению? Как грамотно выстроить стратегию общения с ним, чтобы интерес к заманчивым атрибутам «взрослой» жизни (таким, как сигареты, алкоголь или наркотики) не вырос до масштабов реальной проблемы? Как научиться правильно «читать» агрессивное, вызывающее или даже суицидальное поведение и как научить ребенка главному: умению принимать решения самостоятельно, а не под влиянием авторитета окружающих? На эти и другие вопросы участники беседы искали ответы в прямом эфире Одноклассников https://ok.ru/live/393974455849 . Эксперты поделились профессиональными советами, а ведущие и гости – личным опытом и собственными секретами воспитания детей в этот непростой период.

Саша Немо прокомментировал свое участие в проекте: "Мне небезразлична тема сегодняшнего эфира. Несмотря на активный гастрольный график, мне было важно уделить это время детям. Моя супруга очень серьёзно занимается вопросами детской психологии – всегда что-то читает и советует. Так что я, считайте, живу с психологом. Но для меня эти вопросы не менее важны.

Родители - это большие дети, которых нужно всё время чему-то учить. Если родитель - себе на уме и знает, что он всё делает "правильно", то это абсолютно неправильно. Обязательно нужно узнавать что-то новое, обсуждать это, советоваться. Мы же все в социуме живем, и все эти связи-шестерёнки между нами нужно уметь налаживать, "смазывать" и запускать". Проект «Мама дорогая!» именно на это и направлен».

Следующие эфиры проекта «Мама дорогая!» состоятся 13 и 22 декабря. Их темами станут «Мотивация, личностный рост, самостоятельность и автономность» и «Generation.NET – влияние современных технологий на жизнь подростков».

«Мама дорогая! Быть родителем подростка» – логическое продолжение масштабного проекта для родителей подростков, который ЮНЕСКО реализуют совместно с Одноклассниками с 2016 года. Видеовстречи с авторитетными экспертами-психологами и известными родителями подростков собирают широкую аудиторию зрителей, неравнодушных к проблемам здоровья и благополучия своих взрослеющих детей.

Для справки: Одноклассники регулярно поддерживают акции, посвященные социально значимым вопросам и организованные совместно с ООН и ЮНЕСКО. Среди наиболее ярких проектов – встречи с российскими звездами в прямом эфире в поддержку Всемирного Дня борьбы со СПИДом и Всемирного Дня «Ноль дискриминации». А в ноябре этого года совместно со структурой «ООН-Женщины» социальная сеть на один день запустила технологию анонимного стриминга в приложении OK Live в поддержку Международного дня борьбы с насилием против женщин.

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