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Снег и около нуля. Погода в Могилеве в выходные

08.12.2017 10:21 — Новости Общества | Tut.by  
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В выходные в Могилеве будет снежно и пасмурно. Температура воздуха будет около нуля. На следующей же неделе ожидается до +3°С и даже немного солнца.


Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

Сегодня, 8 декабря, будет пасмурно, температура воздуха будет нулевой. В ночь на субботу возможен снег.

В субботу весь день ожидается мокрый снег и нулевая температура воздуха.

Все воскресенье, 10 декабря, также будет снегопад. Температура воздуха немного понизится — до -1°С — -3°С.

В понедельник, 11 декабря, поднимется порывистый ветер, прогнозируют снег и метель. Также будет около нуля.

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Теги: Могилев
 
 
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Все выходные будет пасмурно. В выходные прогнозируют порывистый ветер.

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