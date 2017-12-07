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Снег и около нуля. Погода в Могилеве в выходные
08.12.2017 10:21 — Новости Общества | Tut.by
В выходные в Могилеве будет снежно и пасмурно. Температура воздуха будет около нуля. На следующей же неделе ожидается до +3°С и даже немного солнца.
Сегодня, 8 декабря, будет пасмурно, температура воздуха будет нулевой. В ночь на субботу возможен снег.
В субботу весь день ожидается мокрый снег и нулевая температура воздуха.
Все воскресенье, 10 декабря, также будет снегопад. Температура воздуха немного понизится — до -1°С — -3°С.
В понедельник, 11 декабря, поднимется порывистый ветер, прогнозируют снег и метель. Также будет около нуля.
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Все выходные будет пасмурно. В выходные прогнозируют порывистый ветер.
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