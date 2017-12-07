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В Беларуси 2350 человек написали отказ от изъятия органов для пересадки после смерти

08.12.2017 10:49 — Новости Общества | Tut.by  
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Сегодня в Беларуси 2350 человек написали отказ от изъятия органов для пересадки после смерти. Об этом рассказал руководитель Республиканского научно-практического центра «Трансплантации органов и тканей» Олег Руммо перед открытием в Минске конференции «Добровольное информированное согласие как основополагающий принцип защиты прав человека в сфере биомедицины».


Фото: Александр Корсаков, TUT.BY

Олег Руммо отметил, что презумпция согласия на изъятие органов существует не только в Беларуси, но и во многих других странах. Например, во Франции, Бельгии, Австрии, Чехии, Польше. Это значит, что после смерти у человека могут изъять органы для пересадки, если он не выразил свое несогласие, обратившись в регистр трансплантации. Однако, если несогласным на изъятие людям в будущем понадобятся органы для пересадки, им их трансплантируют.

— Не надо думать, что наша страна как-то выбивается из общего числа. Скорее, стран, где есть информированное согласие, становится все меньше. Они уже находятся где-то в стороне от этого процесса, — заметил Олег Руммо.

Он привел пример, что в Чехии, где живет 10,5 млн человек, несогласных на изъятие органов для трансплантации — 1,5 тысячи, в Польше, где около 38 млн жителей, — чуть больше 12 тысяч.

— Если мы переведем абсолютное число на 1 млн населения, получим средний показатель между Чехией и Польшей. Это отражает своеобразную степень доверия общества к системе здравоохранения. Если люди не будут доверять медицине и системе оказания медицинской помощи в стране, конечно, их (несогласных на изъятие — Прим. TUT.BY) будет больше. Если люди будут видеть, что все прозрачно и все делается, чтобы спасти жизнь безнадежно больного человека, понятно, что эти несогласия на изъятие будут отзываться, с чем мы уже периодически сталкиваемся. Последние 2,5 года мы находимся в одном и том же диапазоне. Сразу количество несогласных людей росло, сейчас количество убывающих и прибывающих уравновешивается. Мы на очень мало прирастаем из года в год — и это меня радует. Это говорит о том, что общество привыкло и нормально функционирует в рамках той системы, которая есть, — подытожил Олег Руммо.

Трансплантолог Олег Руммо о том, как, кому и за сколько в Беларуси пересаживают органы

 
Теги: Минск
 
 
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Презумпция согласия на изъятие органов существует не только в Беларуси, а во многих других странах. Например, во Франции, Бельгии, Австрии, Чехии, Польше.

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