МИНСК, 8 дек — Sputnik. Премию The Game Award вручили за лучшие игры года, фаворитом жюри стала The Legend of Zelda: Breath of the Wild, которая получила не только главный приз, но и победила в номинациях "Лучшая режиссура" и "Лучший приключенческий боевик".



Это 19-й релиз истории "Зельды". Главный протагонист пробуждается, потеряв память после столетнего сна. Сразу после выхода игры ее похвалили критики в частности за то, что в выдуманном мире многое работает по законам физики, например, оружие ломается, а ветки можно использовать, чтобы разжечь костер. Стремление к экспериментам со стороны игроков поощряется. Игроку разрешается исследовать мир в своем темпе. Игру выпустила Nintendo.

Игра Overwatch получила награду как лучшая игра, в которую играют уже несколько лет. Лучшим экшеном назвали Wolfenstein II: The New Colossus. Лучшей ролевой игрой жюри выбрало Persona 5, лучшим файтингом (игра, построенная на боях) — Injustice 2, лучшая игра для всей семьи — Super Mario Odyssey, лучшая стратегия — Mario + Rabbids Kingdom Battle. Forza Motorsport 7 стала спортивной игрой года. А вот номинация "Лучший мультиплеер" осталась без фаворита.

Инди-игра Hellblade: Senua's Sacrifice получила награды в номинациях "Лучший звук", "Лучший актер озвучивания" и "Наиболее значимая игра". Лучшей мобильной игрой назвали Monument Valley 2. Приз как лучшая игра для портативных консолей получила Metroid: Samus Returns.

На награду в номинации "Самая ожидаемая игра" претендовали четыре игры, победителем стала PS4-эксклюзив The Last of Us: Part II.