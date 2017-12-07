Нашлась девочка, которая после ссоры с мамой ушла из дома на 5 дней

МИНСК, 8 дек — Sputnik. В Бресте найдена 13-летняя школьница Арина Литвинчук, которая ушла из дома в минувшую субботу после ссоры с родными, сообщил Sputnik официальный представитель УВД Брестского облисполкома Сергей Дученко.

Девушка была объявлена в розыск после того, как ушла в неизвестном направлении 2 декабря. Накануне она сильно поругалась с мамой. Этот побег стал не первым для нее. Родные сообщили милиции, что Арина может находиться в компании выпивающих людей.

Как сообщили в УВД, девушку нашли во дворе жилого дома в четверг поздно вечером. Она шла по улице одна и возвращаться к родным не собиралась.

"Девушка была найдена 7 декабря в районе 23:30 во дворе по улице Орловской. В тот вечер старший оперуполномоченный ОУР Московского РОВД Бреста Андрей Зеневич отрабатывал микрорайон "Восток". Увидел девушку, похожу на Арину. Проверил версию. Выяснилось, что это она", — сообщил Дученко.

Школьницу вернули в семью. Мама дочери очень обрадовалась, и в тот же вечер они помирились.

"Милиционер провел профилактическую беседу. Семья помирилась. Всякие бывают в жизни ситуации. Главное – ребенок жив и здоров", — сказал специалист.

Девочка сообщила, что все дни находилась у друзей. В пятницу Арина должна вернуться к занятиям в школе.