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Треснувший мост в Житковичском районе открыли для пешеходов
08.12.2017 11:14 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 8 дек — Sputnik. Пешеходам разрешили пересекать мост в Житковичском районе, в котором образовалась трещина, об этом в пятницу сообщила пресс-служба МЧС Беларуси.
Мост на автодороге Р-88
"По итогам обсуждения принято решение разрешить движение пешеходов по мосту через р. Припять", — сообщило ведомство.
Отмечается, что для обеспечения проезда легковых автомобилей паромная переправа, находящаяся в деревне Снядин, переведена на круглосуточный режим работы. Также дорожники начали сооружать временную дорогу до Припяти из деревень Черничи и Борки, обустраивается временная грунтовка к Снядину.
Проезд большегрузов организован в обход участка с аварийным мостом. Дорожникам поручено установить соответствующие знаки и светофоры, организовать временные остановочные пункты для пассажирского транспорта.
Также организована бесперебойная подача продуктов в Туров, медики согласовали доставку больных в случае необходимости в Житковичи.
На самом мосту работают специалисты, его конструкции изучаются для принятия дальнейшего решения по нему. Сам же мост был отремонтирован два года назад.
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Для легковых автомобилей круглосуточно работает паромная переправа, обустраиваются временные дороги для жителей деревень до нее.
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