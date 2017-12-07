Треснувший мост в Житковичском районе открыли для пешеходов

МИНСК, 8 дек — Sputnik. Пешеходам разрешили пересекать мост в Житковичском районе, в котором образовалась трещина, об этом в пятницу сообщила пресс-служба МЧС Беларуси.

Мост на автодороге Р-88 был закрыт в минувший четверг из-за трещины , образовавшейся на одном из пролетов. Для оценки повреждений сооружения через реку Припять была направлена специальная комиссия. А накануне вечером прошло выездное заседание комиссии по ЧС.

"По итогам обсуждения принято решение разрешить движение пешеходов по мосту через р. Припять", — сообщило ведомство.

Отмечается, что для обеспечения проезда легковых автомобилей паромная переправа, находящаяся в деревне Снядин, переведена на круглосуточный режим работы. Также дорожники начали сооружать временную дорогу до Припяти из деревень Черничи и Борки, обустраивается временная грунтовка к Снядину.

Проезд большегрузов организован в обход участка с аварийным мостом. Дорожникам поручено установить соответствующие знаки и светофоры, организовать временные остановочные пункты для пассажирского транспорта.

Также организована бесперебойная подача продуктов в Туров, медики согласовали доставку больных в случае необходимости в Житковичи.

На самом мосту работают специалисты, его конструкции изучаются для принятия дальнейшего решения по нему. Сам же мост был отремонтирован два года назад.