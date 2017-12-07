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Продюсера "Людей Икс" обвинили в изнасиловании подростка

08.12.2017 11:32 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 8 дек — Sputnik. Продюсера и режиссера фильмов из серии "Люди Икс" Брайана Сингера обвинили в изнасиловании несовершеннолетнего юноши, сообщили в пятницу американские СМИ.

Волна обвинений в сексуальных домогательствах и изнасилованиях захлестнула мир этой осенью. Участников акцию #MeToo, в рамках которой жертвы рассказывают о домогательствах в социальных сетях, журнал Time назвал "Персоной года", а новые факты о сексуальных преступлениях в мире знаменитостей вскрываются и сегодня.

Продюсера "Людей Икс" обвинили в изнасиловании подростка
© AFP/ MIGUEL MEDINA
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Так, 31-летний Cезар Санчез Гузман подал иск против Брайана Сингера — режиссера и продюсера серии фильмов "Люди Икс", а также картин "Подозрительные лица" и "Операция: "Валькирия".

Как заявляет Гузман, в 2003-м, когда ему было всего 17 лет, Сингер изнасиловал его на собственной яхте. Педофилией это считаться не может, так как произошел инцидент в штате, где возрастом согласия наступает в 16 лет, однако от обвинений в изнасиловании продюсеру откреститься не так просто.

Сам Сингер уже заявил, что не приемлет эти обвинения и готов защищать свою честь в суде. Впрочем, многие напоминают: в 2014-м была попытка раздуть скандал, связанный с тем, что Сингер приставал к юношам в гостинице на Гавайях. Тогда инцидент удалось замять.

Из-за обвинений в домогательствах уже пострадали известный актер Кевин Спейси, продюсер Харви Вайнштейн и даже спортсмен Виталий Щербо. На Западе, как правило, после таких обвинений сразу увольняют и расторгают контракты, не дожидаясь решения суда.

 
Теги: Минск
 
 
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Брайана Сингера в изнасиловании обвинил Cезар Санчез Гузман, которому на момент инцидента с "голливудским боссом" было 17 лет.

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