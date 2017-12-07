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Балерина Волочкова откровенно рассказала о своей ночи с поклонником

08.12.2017 11:52 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 8 сен — Sputnik. Российская балерина Анастасия Волочкова продолжает подогревать интерес публики к своей персоне за счет интимных тем. На этот раз она поделилась с журналистами деталями ночи, проведенной с одним из поклонников.

Балерина Волочкова откровенно рассказала о своей ночи с поклонником
© Sputnik/ Екатерина Чеснокова
В сеть попали интимные фото балерины Волочковой

Волочкова приняла участие в съемках программы "Малая земля", которая выйдет на НТВ в ближайшие выходные. В эфире она рассказала о Санкт-Петербурге, который вместо ностальгии вызывает у нее депрессию, а также о своих непростых отношениях с родными.

Говоря о личной жизни, балерина ясно дала понять, что у нее не один поклонник.

"Знаете, я не отказываю себе в радости быть в близости с самыми лучшими мужчинами этой земли", — сказала она.

Балерина рассказал, что до съемок у нее была незабываемая ночь с одним из почитателей ее таланта. При этом Волочкова без стеснения призналась, что не спала всю ночь.

"Предыдущей ночью я вообще не спала. У меня было нереальное романтическое свидание — ни в сказке сказать, ни пером не описать. Один из них (поклонников — Sputnik) вчера приезжал ко мне в гости, и это было просто необыкновенно", — поделилась звезда.

Ранее в сети появились фото интимного характера, на которых якобы была запечатлена Волочкова. Выяснилось, что снимки принадлежат ее знакомому Чермену Дзотову, который рассказал, что передал их своему секс-тренеру Алексу Лесли. Тот посчитал, что скрывать от публики постельный "талант" артистки — преступление, и выложил фото в интернет. Позже Дзотов отказался от своих слов.

Балерина Волочкова откровенно рассказала о своей ночи с поклонником
© Sputnik/ Рамиль Ситдиков
Балерина Волочкова грубо высказалась о бывшем любовнике

Данный поступок Анастасия Волочкова прокомментировала в соцсети:

"В эфирах федеральных каналов он просит у меня прощение, а через неделю, по совету своего адвоката, на голубом глазу говорит, что это не он, выдает полностью противоположное, испугавшись уголовной ответственности".

Пользователи соцсети выразили уверенность, что "слитые" в итернет фото — очередной пиар Волочковой и Дзотова.

 
Теги: Минск
 
 
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Ранее в интернет "утекли" фото, на которых якобы артистка была изображена в момент интимной близости; сама она опровергла свое участие в "фотосъемке".

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