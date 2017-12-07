Новостей в этом году было много. Новостей хороших и новостей плохих. Плохие, кажется, мелькали чаще, но хороших, уверены, случалось больше. Не про все доброе мы успели написать, но до Нового года предлагаем это наверстать. В декабре TUT.BY запустил флешмоб читательских историй — #добрыйгод. Давайте с вами сделаем эту зиму добрее и теплее.



Фото: Александр Корсаков, TUT.BY

А вот и первая порция добрых историй: случаев из жизни наших читателей, когда им очень хотелось кому-то за что-то сказать спасибо.

#добрыйгод. Ганна Севярынец дзякуе пасажырцы электрычкі «Мінск-Барысаў» — дзяўчыне з аграменнай валізай, тортам у адной руцэ і букетам руж у іншай. У сакавіку ў вячэрняй электрычцы гэтая вандроўніца, маршыруючы са сваім багажом у наступны вагон, нечакана падышла да Ганны і працягнула ружу:

— Девушка! Я хочу подарить вам розу!

#добрыйгод. Татьяна Якубовская хочет сказать огромное спасибо молодому фельдшеру Денису из Могилева. В начале года врач приехал к семье на вызов. Помог малышу, который болел, успокоил маму, которая переживала. И только, убедившись, что все хорошо, уехал.

#добрыйгод. Александр Олесик хочет сказать спасибо дочке Василисе за то, что малышка старается подкормить его каждый раз, когда папа забирает ее из сада.



Скриншот со страницы Александра в Одноклассниках.

#добрыйгод. Татьяна Харлинская рассказывает об учителе, без которого, возможно, она бы не смогла так уверенно сдать экзамен по «Человек и Общество» и поступить в университет.

«В этом году было 15 лет с момента окончания школы, — пишет Татьяна. — Вечер встречи — еще один повод увидеть одноклассников и учителей. Кабинет истории был пуст. Учитель ушел навсегда, незадолго до долгожданной встречи…

Вы спросите, как я сдала экзамен? Мой экзамен — три высших образования, сотни репортажей, рекламных кампаний и PR-мероприятий. Где бы я не была, в какой стране не работала, какие бы сложные проекты не вела, я всегда повторяю: „Таня, в тебя так много людей верит“. И каждый раз, будучи в костеле, и, глядя на свечи, я благодарю учителя не только по профессии, но и жизни за веру, которая определила мою профессиональную судьбу».

Это только маленькая часть добрых историй, которые случались с нашими читателями. Давайте продолжим делиться добром — вспоминать, публиковать и отмечать #добрыйгод. И пусть с каждым нашим спасибо мир становится лучше.

Для тех, кто еще думает участвовать ли во флешмобе, рассказываем. Условия у него просты:

1. Вспомните случай из жизни, за который вам хочется сказать спасибо кому-то или чему-то. Поблагодарить знакомых, незнакомых, судьбу или просто случайное совпадение. Поблагодарить за то, что случилось вчера, в понедельник или даже десять лет назад.

2. Напишите и опубликуйте эту историю на своей странице в любой соцсети. Фейсбук, ВКонтакте, Одноклассники — подходит все (в Фейсбуке кликните «Доступно всем», а то ваше «спасибо» увидят только друзья).

3. Отметьте хештегом #добрыйгод.

Или

Присылайте свои истории нам на почту: 220 089 Минск, пр-т Дзержинского, 57 комната 41−3; или panteleeva@tutby.com (для связи указав телефон).

Все ваши посты и письма мы прочитаем, самые чудесные — опубликуем на портале TUT.BY. И ваше спасибо увидят и услышат тысячи людей, ведь чудеса под Новый год все-таки случаются.