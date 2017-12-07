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"Девушка! Я хочу подарить вам розу!" TUT.BY запустил флешмоб читательских историй #добрыйгод
08.12.2017 12:00 — Новости Общества | Tut.by
Новостей в этом году было много. Новостей хороших и новостей плохих. Плохие, кажется, мелькали чаще, но хороших, уверены, случалось больше. Не про все доброе мы успели написать, но до Нового года предлагаем это наверстать. В декабре TUT.BY запустил флешмоб читательских историй — #добрыйгод. Давайте с вами сделаем эту зиму добрее и теплее.
А вот и первая порция добрых историй: случаев из жизни наших читателей, когда им очень хотелось кому-то за что-то сказать спасибо.
#добрыйгод. Ганна Севярынец дзякуе пасажырцы электрычкі «Мінск-Барысаў» — дзяўчыне з аграменнай валізай, тортам у адной руцэ і букетам руж у іншай. У сакавіку ў вячэрняй электрычцы гэтая вандроўніца, маршыруючы са сваім багажом у наступны вагон, нечакана падышла да Ганны і працягнула ружу:
— Девушка! Я хочу подарить вам розу!
#добрыйгод. Татьяна Якубовская хочет сказать огромное спасибо молодому фельдшеру Денису из Могилева. В начале года врач приехал к семье на вызов. Помог малышу, который болел, успокоил маму, которая переживала. И только, убедившись, что все хорошо, уехал.
#добрыйгод. Александр Олесик хочет сказать спасибо дочке Василисе за то, что малышка старается подкормить его каждый раз, когда папа забирает ее из сада.
#добрыйгод. Татьяна Харлинская рассказывает об учителе, без которого, возможно, она бы не смогла так уверенно сдать экзамен по «Человек и Общество» и поступить в университет.
«В этом году было 15 лет с момента окончания школы, — пишет Татьяна. — Вечер встречи — еще один повод увидеть одноклассников и учителей. Кабинет истории был пуст. Учитель ушел навсегда, незадолго до долгожданной встречи…
Это только маленькая часть добрых историй, которые случались с нашими читателями. Давайте продолжим делиться добром — вспоминать, публиковать и отмечать #добрыйгод. И пусть с каждым нашим спасибо мир становится лучше.
Для тех, кто еще думает участвовать ли во флешмобе, рассказываем. Условия у него просты:
Или
Все ваши посты и письма мы прочитаем, самые чудесные — опубликуем на портале TUT.BY. И ваше спасибо увидят и услышат тысячи людей, ведь чудеса под Новый год все-таки случаются.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новостей в этом году было много. Новостей хороших и новостей плохих. Не про все доброе мы успели написать, но предлагаем это наверстать. В TUT.BY запускает флешмоб...
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