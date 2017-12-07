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Более 2,3 тыс белорусов написали отказ на изъятие органов для пересадки
08.12.2017 12:41 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 8 дек — Sputnik. Более 2 тысяч 300 белорусов написали отказ на изъятие своих органов для трансплантации после смерти, рассказал журналистам в пятницу руководитель Республиканского научно-практического центра трансплантации органов и тканей Олег Руммо.
© Sputnik / Марина Серебрякова
"На сегодня 2350 белорусов выразили свое несогласие на изъятие их органов после смерти. В 10,5 миллионной Чехии таких полторы тысячи. В 38-ми миллионной Польше их примерно 12 тысяч. Если мы переведем это абсолютное число на миллион населения, то получим средний показатель между Чехией и Польшей. Хотя в Австрии несогласных еще меньше. Это своеобразная степень доверия общества к системе здравоохранения", — заметил Руммо.
Впрочем в последние несколько лет количество белорусов, решающихся оформить отказ от изъятия органов после смерти, сокращается.
"Сначала мы очень быстро набирали несогласных людей. Сейчас мы очень мало прирастаем из года в год. И меня это радует. Это значит, что общество привыкло и нормально функционирует в рамках такой системы", — подчеркнул трансплантолог.
В Беларуси
Этические вопросы, связанные с трансплантологией, — лишь одна из тем, которые обсуждаются в пятницу в Минске на конференции "Добровольное информированное согласие как основополагающий принцип защиты прав человека в сфере биомедицины".
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Вопросы биоэтики, в том числе добровольного информированного согласия пациента на оказание медпомощи обсуждаются в Минске на специализированной конференции.
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