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Более 2,3 тыс белорусов написали отказ на изъятие органов для пересадки

08.12.2017 12:41 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 8 дек — Sputnik. Более 2 тысяч 300 белорусов написали отказ на изъятие своих органов для трансплантации после смерти, рассказал журналистам в пятницу руководитель Республиканского научно-практического центра трансплантации органов и тканей Олег Руммо.

Более 2,3 тыс белорусов написали отказ на изъятие органов для пересадки
© Sputnik / Марина Серебрякова
Олег Руммо: каждый мой пациент идет за мной всю жизнь

"На сегодня 2350 белорусов выразили свое несогласие на изъятие их органов после смерти. В 10,5 миллионной Чехии таких полторы тысячи. В 38-ми миллионной  Польше их примерно 12 тысяч. Если мы переведем это абсолютное число на миллион населения, то получим средний показатель  между Чехией и Польшей. Хотя в Австрии несогласных еще меньше.  Это своеобразная степень доверия общества к системе здравоохранения",  — заметил Руммо.

Впрочем в последние несколько лет количество белорусов, решающихся оформить отказ от изъятия органов после смерти, сокращается.

"Сначала мы очень быстро набирали несогласных людей. Сейчас  мы очень мало прирастаем из года в год. И меня это радует. Это значит, что общество привыкло и нормально функционирует в рамках такой системы", — подчеркнул  трансплантолог.

В Беларуси действует презумпция согласия на изъятие органов. Подразумевается, что человек по умолчанию дает добро на то, что после смерти его органы могут быть использованы в трансплантологии. Несогласные должны оформить письменный отказ.  Это норма была закреплена в белорусском законодательстве еще в 1997 году. Она практикуется во многих европейских странах, в том числе Франции, Бельгии, Австрии, Чехии, Польше.

Этические вопросы, связанные с трансплантологией, — лишь одна из тем, которые обсуждаются в пятницу в Минске на конференции "Добровольное информированное согласие как основополагающий принцип защиты прав человека в сфере биомедицины".

 
Теги: Минск
 
 
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Вопросы биоэтики, в том числе добровольного информированного согласия пациента на оказание медпомощи обсуждаются в Минске на специализированной конференции.

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