В Минске разыскивают мужчину, который обокрал квартиру в новостройке на Дзержинского

Столичные правоохранители разыскивают неизвестного мужчину, который обокрал квартиру в новостройке на Дзержинского. Об этом сообщает Следственный комитет.





Вечером 3 февраля 2017 года мужчина повредил окно на балконе, проник в квартиру дома № 11 по проспекту Дзержинского, где украл ювелирные украшения и 3,2 тысячи рублей. Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 205 (кража, совершенная с проникновением в жилище) УК РБ.

Подозреваемого зафиксировали камеры. На вид ему около 30−40 лет, среднего телосложения, был одет в черную куртку, байку с капюшоном, темную шапку и кожаные перчатки.





Следователи просят людей, которые что-нибудь знают об этом мужчине, сообщить по телефону: 8 017 3929713. Анонимность гарантируется.