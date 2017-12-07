В Гродно предлагают продлить безвиз до 10 дней и расширить его действие на весь Гродненский район

31 декабря заканчивается срок действия Указа Президента «Об установлении безвизового въезда и выезда иностранных граждан». Все это время на свободной от виз территории Гродно и Гродненского района фигурировала цифра пять: всего лишь за пять дней и всего пять сельсоветов могли посетить гости из-за границы. Но многим так понравилось, что они заявили: «Пять дней маловато». Их услышали.





Сейчас в Гродно готовятся встретить 50-тысячного туриста и ждут подписания нового указа Президента о безвизовом режиме. За год экспорт услуг здесь составил более 2 миллионов долларов. Все это стало возможным благодаря серьезной законодательной базе. Что нужно сделать еще, чтобы через год речь шла не о тысячах, а о сотнях тысяч гостей из-за границы, пишет издание «СБ. Беларусь Сегодня».

Чемоданное настроение

Еще пару лет назад было немало скептиков, уверенных, что чартерные рейсы из гродненского аэропорта вряд ли могут состояться. А зря. Вот уже третий год подряд жители области в летние месяцы активно улетают на мировые курорты из местного аэропорта.

Заместитель генерального директора по экономическим вопросам и идеологической работе РУП «Белаэронавигация» Иван Герловский видит реальные перспективы для расширения деятельности:

— Наша задача — принять и обслужить пассажиров. Увеличение объема пассажирских авиаперевозок будет зависеть от готовности туристических компаний к сотрудничеству. Все наши областные аэропорты, в том числе и Гродненский филиал, соответствуют всем международным требованиям. Включение аэропорта в участок свободной экономической зоны «Гродноинвест», выгодное географическое положение — все это создает привлекательную основу для налаживания контактов в сфере авиаперевозок.

С вышесказанным полностью согласен и начальник Гродненского филиала государственного предприятия «Белаэронавигация» Анатолий Купрашевич:

— Аэропорт на все сто процентов готов к работе. Можем принимать как чартерные, так и регулярные рейсы. И национальной авиакомпании «Белавиа», и любых других. Понятно, что все это делается не за один день. Много согласований, много вопросов. Но мы держим руку на пульсе и ожидаем перемен.

Стоит напомнить, что железнодорожный вокзал в безвизовом Гродно почему-то не включили в список въездных туристических ворот. Эту досадную оплошность в ближайшее время планируют исправить. Но вернется ли самая популярная в народе электричка Гродно — Кузница — Белосток? И справится ли с наплывом туристов единственный поезд, отправляющийся с гродненского вокзала в польском направлении? Пока загадывать рано. В поезде Гродно — Варшава — Краков всего два вагона 2-го класса по 8 мест в купе. В чем преимущества путешествий под стук колес? Их много. Главное — никаких очередей на границе. На каждый остановочный пункт поезд прибывает минута в минуту.





Начальник Гродненского железнодорожного вокзала Валентина Микуцкая также с нетерпением ждет прибытия безвизовых туристов:

— Мы рады любым пассажирам. Чем больше, тем лучше. С января из Гродно до Кракова ежедневно отправляется поезд польского формирования. Он делает остановки в ближайшей Кузнице, Белостоке, Варшаве и поздно вечером прибывает на конечную станцию. При этом мы продаем примерно одинаковое количество билетов как до ближайшей станции, так и до Варшавы и дальше. Поезд востребован. Полупустым не отправляется.

За 11 месяцев в сторону Польши убыло 21 786 пассажиров, прибыло — 22 460. Сложно сравнить динамику, потому что поезд курсирует меньше года. В данный момент с польской стороной прорабатывается вопрос о появлении еще одного маршрута. Но решение пока не принято. Однако с 10 декабря появится новый график работы по краковскому поезду. К двум существующим вагонам при необходимости будет добавлен еще один факультативный вагон. Он уже есть в наличии. А дальше останется наблюдать. Если количество туристов увеличится значительно, то он будет задействован на постоянной основе.





Августовская орбита

Еще одно из будущих изменений — расширение безвизовой зоны на весь Гродненский район. Пока такое преимущество только у пяти сельсоветов. Но остальным ведь тоже есть что показать! Глава района Ян Василевский попытался дать прогноз и оценить уже проделанную работу:

— С нетерпением ожидаем продления безвизового режима. То, что в территорию «без визы» вошли только пять сельсоветов, неудобно для самих туристов. Дороги ведь не закольцованы. Приходилось доезжать до конечной точки и возвращаться обратно на исходную позицию. Остались вне зоны охвата два наших замечательных санатория, множество интересных памятников истории, среди которых усадьба Элизы Ожешко. Конечно, весь прошедший год район только вкладывал. Строили дороги, открыли 3 музея, разработали множество мероприятий. Заработать не получилось. Выручка смешная — 17 тысяч рублей. Однако мы надеемся, что наши усилия не пропадут даром и в следующем году часть туристов оставит деньги за пределами города. В районе около 100 агроусадеб, и только 8 из них находятся в непосредственной близости к Августовскому каналу. В ближайшее время планируем направить усилия на развитие инфраструктуры поселка Сопоцкин, который расположен в непосредственной близости к каналу.

С введением безвизового режима активно стали раскупать пустующие дома в близлежащих к Августовскому каналу деревнях. Это говорит о перспективах этих мест. В районе полным ходом идет реконструкция дворцово-паркового комплекса «Святск». Все это значительно повысит туристическую привлекательность.



В Новом замке гостей встречала свита короля Стефана Батория

Гродно: туристическая атака

Сам Гродно изначально был в составе туристско-рекреационного парка «Августовский канал», поэтому без лишних вопросов стал безвизовым.

Прошедший год показал: надо еще немало поработать над тем, чтобы город стал по-настоящему туристическим. Не хватает света по вечерам, маловато кафе и ресторанов, неважно обстоят дела с гостиницами и хостелами. Работники турфирм с трудом справлялись с иностранцами, приезжающими на уикенд. Что же будет, если время пребывания увеличат до 10 суток? Срок немаленький.

Начальник отдела образования, спорта и туризма Гродненского горисполкома Евгений Ародь готовится к предстоящим изменениям:

— На недавнем совещании с председателем Гродненского облисполкома городу поставили немало задач. Они необходимы, чтобы подстроиться под новые условия работы. Часть проблемных вопросов можно будет снять уже в 2018 году. Что касается гостиниц, то согласно разработанной программе до 2021 года номерной фонд увеличится в два раза, а это еще более тысячи номеров. По мнению руководителей турфирм, городу не хватает событийности. Поэтому будет полностью обновлен событийный календарь. К Фестивалю национальных культур город кардинально преобразится. Идет планомерная работа над установкой интерактивных информационных стендов. Они будут иметь эксклюзивный внешний вид. Всего их будет 12. Готовим новых гидов и экскурсоводов.

Пора обратить взгляд туриста на Неман. До начала навигации на берегах появятся причалы и пристани для маломерных судов, будут закуплены плавательные средства. Также организуют стоянки для караванеров и смотровые площадки. Появится еще несколько мест для отдыха, проведения различных деловых встреч и приема туристов. Гродненские предприятия получили задание реализовывать свою продукцию в сувенирной упаковке. И это далеко не полный перечень планируемых изменений.

Надо летать!

Заместитель начальника управления спорта и туризма Татьяна Лидяева волнуется не меньше других:

— Сейчас абсолютно все находятся в подвешенном состоянии. Руководители турфирм не знают, как планировать новогодние праздники. Однако все, что зависело от нас, сделано еще в сентябре. Мы четко прописали, чего нам не хватает для улучшения полученного результата. Прогноз — дело неблагодарное. Больше года назад мы прогнозировали 15 тысяч туристов и думали, что это будет здорово. Никто не ожидал, что приедет 50 тысяч. И сейчас эта цифра кажется скромной. Очень хотелось бы, чтобы в безвизовую зону вошел аэропорт. Это будет настоящим прорывом. Поэтому все ждут продолжения указа. Стоит вспомнить про чартерные рейсы в Турцию и Болгарию, которые улетают со стопроцентным заполнением. Прорабатываются вопросы инвестирования в инфраструктуру гродненского аэропорта.

Если говорить о польской авиакомпании LОТ, которая проявила заинтересованность в сотрудничестве, то нелишним будет назвать некоторые цифры. За время действия безвизового режима к нам приехало более 22 тысяч поляков, притом что в Польше проживает более 40 миллионов. Им этот уголок интересен общностью корней. Россияне хотят посмотреть, как живут люди в самой крайней точке постсоветского пространства. Наш аэропорт мог бы стать настоящими туристическими воротами для граждан Израиля, Прибалтики, России. Этаким своеобразным перевалочным пунктом.

Кроме того, гродненский аэропорт со временем может стать альтернативой вильнюсскому. Он востребован у наших граждан в первую очередь потому, что там приземляются лоукосты. Если они прилетят и к нам, то к моменту завершения реконструкции трассы М-6 удастся перетянуть часть пассажирского потока в сторону Гродно.



В Гродненском аэропорту гостям рады

— Пусть в меньшей мере, но это касается и Гродненского железнодорожного вокзала. Все будет зависеть от востребованности этого международного сообщения. Расширение безвизовой зоны на весь Гродненский район даст ему возможность зарабатывать. Пока что все достается городу. Инфраструктуры в районе Августовского канала нет. Стало быть, тратить деньги негде. Санатории района какое-то время могут взять на себя размещение туристов на ночлег. На развитие гостиничной сети понадобится не один год. А гостиницы должны быть разные, на любой вкус и кошелек.