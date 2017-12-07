Железнодорожное сообщение может связать Гродно и польский Щецин

Беспересадочное железнодорожное сообщение может появиться между Гродно и польским Щецином, сообщил начальник пассажирской службы Белорусской железной дороги Александр Захаревич.



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«Мы уделяем особое внимание сохранению маршрутов, связывающих нашу страну с сопредельными регионами и столицами соседних железнодорожных администраций. Сейчас активно развивается приграничное сообщение с Польшей, примером тому могут служить организация пересадочного сообщения Минск-Брест-Варшава, а также сохранение регулярного ежедневного сообщения Краков-Варшава-Гродно. Кроме того, обсуждается вопрос организации беспересадочного сообщения Гродно-Щецин. Возможно, это будут прицепные вагоны к поезду Гродно-Краков», — пояснил он.

Напомним, с 10 декабря на Белорусской железной дороге вводится новый график движения поездов на 2017−2018 годы .