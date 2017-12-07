БЖД в 2018 году разработает систему продажи электронных билетов на поезда с ненумерованными местами

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8 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская железная дорога в 2018 году планирует разработать систему продажи электронных билетов на поезда с ненумерованными местами, сообщил в интервью корреспонденту БЕЛТА начальник пассажирской службы Белорусской железной дороги Александр Захаревич.

"В 2018 году планируется разработка системы продажи электронных билетов на поезда с ненумерованными местами (поезда региональных линий экономкласса и городских линий). Кстати, на городских линиях внедряются новые способы оплаты проезда с помощью бесконтактных смарт-карт. Сейчас предоставлена возможность приобретения проездных документов на несколько видов транспорта, например, городские линии и метро. Этот проездной действует как абонементный билет - на месяц, 3, 5, 10, 20 дней. В настоящее время внедряется возможность оплаты по факту проезда: на карту записываются транспортные тарифные единицы, которые будут списываться непосредственно при совершении поездки", - пояснил он.

Александр Захаревич также рассказал, что БЖД ведет работы по развитию каналов самообслуживания при продаже билетов на поезда региональных линий экономкласса и городских линий. "На вокзалах и станциях уже внедрено 85 платежно-справочных терминалов самообслуживания для реализации проездных документов на поезда с ненумерованными местами. В прошлом году в стране прошла деноминация, и сейчас мы работаем над внедрением терминалов самообслуживания с монето- и купюроприемниками", - отметил он.

Начальник пассажирской службы напомнил, что в конце декабря БЖД ожидает двухмиллионного интернет-пассажира. "Сейчас у нас более 17% билетов на поезда с нумерованными местами оформляется через интернет. И наша стратегическая цель - довести долю таких продаж к 2020 году до 45%. Большое внимание уделяется совершенствованию технологии работы с электронными проездными документами: развивается автоматизированная система посадки пассажиров, планируется обеспечить всех проводников мобильными терминалами, с помощью которых они смогут проверять проездные документы в онлайн-режиме. Это позволит снять ограничения по времени покупки билета на сайте и позволит совершать электронную регистрацию после отправления поезда с начальной станции его следования. В 2018 году мы эту систему уже внедрим", - подчеркнул он. Также в следующем году БЖД запустит мобильное приложение.

*** Полный текст интервью выйдет на ленте новостей и будет размещен на сайте БЕЛТА.-0-