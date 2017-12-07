ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Минздрав уточнит, как врачи должны информировать пациента о лечении

08.12.2017 13:08 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 8 дек — Sputnik. Министерство здравоохранения Беларуси готовит приказ, который детализирует алгоритм получения добровольного информированного согласия пациента на оказание медицинского вмешательства, рассказала журналистам начальник Главного управления организации медицинской помощи и экспертизы министерства здравоохранения Беларуси Елена Богдан.

Минздрав уточнит, как врачи должны информировать пациента о лечении
© Sputnik / Сергей Пушкин.
Александр Бич: не пойму, когда медицина стала сферой услуг

Получение информированного согласия у пациента прописано в Законе о здравоохранении, однако практика применения этой нормы показала, что порой пациенты получают недостаточно информации. И это провоцирует конфликты.

"Я ежедневно рассматриваю десятки жалоб. И 99% этих жалоб – это следствие недостаточной коммуникации между пациентом и врачом. Может, с пациентом надо было больше поговорить, информировать его. Пациент же все равно найдет информацию – у соседа, санитарки, медицинской сестры или в том же интернете", — обозначила проблему Богдан.

По ее словам, образ среднестатистического пациента изменился. Он стал более информирован и мобилен в плане поиска информации. Услышав диагноз, человек идет в интернет и приходит на следующий разговор с врачом уже более подготовленным и жаждущим услышать ответы на свои вопросы.

"Мы сейчас работаем над приказом министерства здравоохранения, который будет предусматривать более полное развернутое информирование для получения согласия: что и какой категории пациентов необходимо будет говорить. Если это вмешательство у ребенка, о чем и как должны быть информированы родители", — заметила Богдан.

Информирование согласие может быть получено в устной форме, если речь идет о незначительном вмешательстве (например, осмотре гинеколога), или в письменном, если речь идет о более серьезных манипуляциях. В списке вмешательств, которые предполагают информированное согласие – около тысячи наименований, в том числе, медосвидетельствование на предмет употребления алкогольных напитков и прививки.

Минздрав уточнит, как врачи должны информировать пациента о лечении
© Sputnik/ Александр Кондратюк
Зарплаты медиков вырастут с 1 декабря: у кого и на сколько?

"В настоящее время нам нужно проработать механизм, который бы мог обеспечить права пациента, нужно конкретно оговорить ту информацию, которая будет ему доноситься. Мы сейчас проводим изменение курса в мединститутах, чтобы медработники выходили подготовленными и могли доходчиво и понятно объяснить пациенту, не вдаваясь в терминологию, суть, методы, исходы и возможные риски, чтобы пациент мог понять, необходимо ему это оперативное вмешательство или нет", — рассказал начальник юридического отдела Министерства здравоохранения Андрей Бобченок.

Курс "Навыки общения и коммуникации пациента и медицинского работника" начал преподаваться в белорусских медвузах с 2017 года.

Вопросы совершенствования законодательства в области добровольного информированного согласия пациентов на медицинское вмешательство обсуждаются в хоте конференции "Добровольное информированное согласие как основополагающий принцип защиты прав человека в сфере биомедицины", которая проходит в пятницу в Минске.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Начальник главного управления организации медпомощи Минздрава вынуждена ежедневного рассматривать десятки жалоб пациентов, большинство из которых вызваны...

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
БЖД в 2018 году разработает систему продажи электронных билетов на поезда с ненумерованными местами
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика