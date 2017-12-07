Минздрав уточнит, как врачи должны информировать пациента о лечении

МИНСК, 8 дек — Sputnik. Министерство здравоохранения Беларуси готовит приказ, который детализирует алгоритм получения добровольного информированного согласия пациента на оказание медицинского вмешательства, рассказала журналистам начальник Главного управления организации медицинской помощи и экспертизы министерства здравоохранения Беларуси Елена Богдан.

Получение информированного согласия у пациента прописано в Законе о здравоохранении, однако практика применения этой нормы показала, что порой пациенты получают недостаточно информации. И это провоцирует конфликты.

"Я ежедневно рассматриваю десятки жалоб. И 99% этих жалоб – это следствие недостаточной коммуникации между пациентом и врачом. Может, с пациентом надо было больше поговорить, информировать его. Пациент же все равно найдет информацию – у соседа, санитарки, медицинской сестры или в том же интернете", — обозначила проблему Богдан.

По ее словам, образ среднестатистического пациента изменился. Он стал более информирован и мобилен в плане поиска информации. Услышав диагноз, человек идет в интернет и приходит на следующий разговор с врачом уже более подготовленным и жаждущим услышать ответы на свои вопросы.

"Мы сейчас работаем над приказом министерства здравоохранения, который будет предусматривать более полное развернутое информирование для получения согласия: что и какой категории пациентов необходимо будет говорить. Если это вмешательство у ребенка, о чем и как должны быть информированы родители", — заметила Богдан.

Информирование согласие может быть получено в устной форме, если речь идет о незначительном вмешательстве (например, осмотре гинеколога), или в письменном, если речь идет о более серьезных манипуляциях. В списке вмешательств, которые предполагают информированное согласие – около тысячи наименований, в том числе, медосвидетельствование на предмет употребления алкогольных напитков и прививки.

"В настоящее время нам нужно проработать механизм, который бы мог обеспечить права пациента, нужно конкретно оговорить ту информацию, которая будет ему доноситься. Мы сейчас проводим изменение курса в мединститутах, чтобы медработники выходили подготовленными и могли доходчиво и понятно объяснить пациенту, не вдаваясь в терминологию, суть, методы, исходы и возможные риски, чтобы пациент мог понять, необходимо ему это оперативное вмешательство или нет", — рассказал начальник юридического отдела Министерства здравоохранения Андрей Бобченок.

Курс "Навыки общения и коммуникации пациента и медицинского работника" начал преподаваться в белорусских медвузах с 2017 года.

Вопросы совершенствования законодательства в области добровольного информированного согласия пациентов на медицинское вмешательство обсуждаются в хоте конференции "Добровольное информированное согласие как основополагающий принцип защиты прав человека в сфере биомедицины", которая проходит в пятницу в Минске.