В Барановичах продолжается розыск грабителей, напавших 24 ноября на дом предпринимательницы . Об этом TUT.BY сообщил официальный представитель управления Следственного комитета по Брестской области Дмитрий Иванюк.



Фото: Татьяна Малеж для Intex-press

Личности злоумышленников пока не установлены. Правоохранительные органы продолжают комплекс оперативно-разыскных мероприятий.

Напомним, на женщину напали 24 ноября, около 4 часов утра. В дом жительницы Барановичей, расположенный на окраине города, проникли несколько мужчин в масках. По словам пострадавшей, у них был предмет, внешне похожий на пистолет, и бейсбольная бита. Мужчины связали хозяйке руки и стали требовать сообщить им, где находятся деньги. Затем стали обыскивать дом.

Женщина смогла развязать руки и нажать тревожную кнопку. Спустя 3 минуты приехали сотрудники департамента охраны, они и оказали помощь потерпевшей и ее внуку. Но преступников задержать не удалось — они скрылись до приезда милиции.

Это второе нераскрытое ограбление предпринимателя в этом году в Барановичах.

13 июня, около 3.00, двое мужчин в масках вломились в квартиру на третьем этаже жилого дома по улице Жукова, где проживал 44-летний потерпевший . Грабители связали предпринимателя и требовали отдать деньги. Получив желаемое, злоумышленники скрылись с места преступления.

Как сообщил TUT.BY потерпевший, личность грабителей тоже до сих пор не установлена. По его мнению, за нападением стояли те же люди, которые участвовали в ноябрьском грабеже.

Сразу после нападения бизнесмен объявил вознаграждение в 4 тысячи рублей любому, кто поможет раскрыть преступление — но предложение больше не актуально. Как пояснил TUT.BY предприниматель, он был заинтересован задержать подозреваемых по горячим следам, чтобы те не успели потратить все его деньги, а сейчас, через почти 5 месяцев с момента нападения, он сомневается, что у нападавших осталась хотя бы часть награбленного.

Ранее следователи называли приметы мужчин, которые подозреваются в июньском нападении. Первому злоумышленнику на вид, судя по голосу, 30−35 лет; рост 175 сантиметров, спортивного телосложения, голос грубый, на голове была надета маска черного цвета. Был одет в спортивные брюки, на которых в районе одного из колен имелась нашивка в виде ромба, спортивную куртку с полоской на груди. На руках были матерчатые перчатки.

Второму преступнику на вид 30−35 лет, рост примерно 180−190 сантиметров, крупного телосложения, голос мягкий, на голове — маска черного цвета. Был одет в темную одежду, на руках были матерчатые перчатки.

Всем, кто стал очевидцами преступления или обладает какой-либо значимой информацией, просьба сообщить об этом по телефону 48−96−31, (8029) 560 01 68 (МТС).