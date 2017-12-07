|
Барановичские грабители "с пистолетом и битой" причастны к двум преступлениям? Их пока не нашли
08.12.2017 13:23 — Новости Общества | Tut.by
В Барановичах продолжается розыск грабителей,
Личности злоумышленников пока не установлены. Правоохранительные органы продолжают комплекс оперативно-разыскных мероприятий.
Напомним, на женщину напали 24 ноября, около 4 часов утра. В дом жительницы Барановичей, расположенный на окраине города, проникли несколько мужчин в масках. По словам пострадавшей, у них был предмет, внешне похожий на пистолет, и бейсбольная бита. Мужчины связали хозяйке руки и стали требовать сообщить им, где находятся деньги. Затем стали обыскивать дом.
Женщина смогла развязать руки и нажать тревожную кнопку. Спустя 3 минуты приехали сотрудники департамента охраны, они и оказали помощь потерпевшей и ее внуку. Но преступников задержать не удалось — они скрылись до приезда милиции.
Это второе нераскрытое ограбление предпринимателя в этом году в Барановичах.
13 июня, около 3.00, двое мужчин в масках вломились в квартиру на третьем этаже жилого дома по улице Жукова, где
Как сообщил TUT.BY потерпевший, личность грабителей тоже до сих пор не установлена. По его мнению, за нападением стояли те же люди, которые участвовали в ноябрьском грабеже.
Сразу после нападения бизнесмен объявил вознаграждение в 4 тысячи рублей любому, кто поможет раскрыть преступление — но предложение больше не актуально. Как пояснил TUT.BY предприниматель, он был заинтересован задержать подозреваемых по горячим следам, чтобы те не успели потратить все его деньги, а сейчас, через почти 5 месяцев с момента нападения, он сомневается, что у нападавших осталась хотя бы часть награбленного.
Ранее следователи называли приметы мужчин, которые подозреваются в июньском нападении. Первому злоумышленнику на вид, судя по голосу, 30−35 лет; рост 175 сантиметров, спортивного телосложения, голос грубый, на голове была надета маска черного цвета. Был одет в спортивные брюки, на которых в районе одного из колен имелась нашивка в виде ромба, спортивную куртку с полоской на груди. На руках были матерчатые перчатки.
Второму преступнику на вид 30−35 лет, рост примерно 180−190 сантиметров, крупного телосложения, голос мягкий, на голове — маска черного цвета. Был одет в темную одежду, на руках были матерчатые перчатки.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Барановичах продолжается розыск грабителей, напавших 24 ноября на дом предпринимательницы. Это второе нераскрытое ограбление предпринимателя в Барановичах в...
|
Архив (Новости Общества)
Комментарии