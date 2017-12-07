ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Правительство РФ одобрило упрощение миграционных отношений с Беларусью

08.12.2017 13:22 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 8 дек — Sputnik. Российское правительство одобрило законопроект об упрощении миграционных отношений с Беларусью, соответствующий документ опубликован на сайте кабинета министров РФ.

Вопросы миграционной политики Союзного государства в этом году привлекли большое внимание — после введения РФ запрета на въезд в страну иностранцев с территории Беларуси и восстановления погранзон правительства обеих стран начали работу по взаимному признанию виз и упрощению процедуры пересечения внутренней границы объединения.

Правительство РФ одобрило упрощение миграционных отношений с Беларусью
© Sputnik / Виктор Толочко
Временные погранпосты появятся между РБ и РФ на время ЧМ по футболу

Среди уже решенных странами вопросов — упрощение миграционных отношений. Так, еще в апреле в Гродно был подготовлен законопроект, а в декабре его одобрило правительство РФ.

"Протоколом вносятся изменения в соглашение, направленные на освобождение от получения миграционной карты иностранных граждан, временно или постоянно проживающих на территориях государств сторон, а также членов экипажей морских и речных судов, заходящих в морские и речные порты государств сторон", — указано в документе на сайте кабинета министров России.

Также от получения миграционной карты будут освобождены те иностранцы, которые пересекают границу Беларуси для временного пребывания в стране.

Протокол соответствующего соглашения между Беларусью и Россией еще должен быть ратифицирован национальными парламентами.

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Миграционные карты не надо будет получать временно или постоянно проживающим в странах иностранцам и морякам.

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
"Мама, у тети глазика нет": как возвращают лица людям, потерявшим глаза
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика