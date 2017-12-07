Правительство РФ одобрило упрощение миграционных отношений с Беларусью

МИНСК, 8 дек — Sputnik. Российское правительство одобрило законопроект об упрощении миграционных отношений с Беларусью, соответствующий документ опубликован на сайте кабинета министров РФ.

Вопросы миграционной политики Союзного государства в этом году привлекли большое внимание — после введения РФ запрета на въезд в страну иностранцев с территории Беларуси и восстановления погранзон правительства обеих стран начали работу по взаимному признанию виз и упрощению процедуры пересечения внутренней границы объединения.



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Среди уже решенных странами вопросов — упрощение миграционных отношений. Так, еще в апреле в Гродно был подготовлен законопроект, а в декабре его одобрило правительство РФ.

"Протоколом вносятся изменения в соглашение, направленные на освобождение от получения миграционной карты иностранных граждан, временно или постоянно проживающих на территориях государств сторон, а также членов экипажей морских и речных судов, заходящих в морские и речные порты государств сторон", — указано в документе на сайте кабинета министров России.

Также от получения миграционной карты будут освобождены те иностранцы, которые пересекают границу Беларуси для временного пребывания в стране.

Протокол соответствующего соглашения между Беларусью и Россией еще должен быть ратифицирован национальными парламентами.