Треснувший мост под Житковичами закрыли и для пешеходов, через Припять людей возят катеры МЧС

Треснувший и прогнувшийся мост над Припятью в Житковичском районе час назад закрыли и для пешеходов. Людей через реку переправляют три катера МЧС. Автомобилистам же приходится делать крюк через Мозырь и Столин либо пользоваться переправой в деревне Снядин, что в 35 километрах от Житковичей. Но уже в понедельник, обещают местные власти, все изменится — через Припять соорудят понтонную переправу.





Переправу решили установить в ста метрах от аварийного моста вверх по течению. Доставку самих понтонов из Пинска и Могилева обеспечат МЧС и военные. На транспортировку секций наплавного моста уйдет суббота и воскресенье. В понедельник начнется их монтаж. Кстати, он, по мнению специалистов не займет много времени. Планируется, что к вечеру понедельника переправа в 140 метров длиной и 6 метров шириной будет работать. По ней смогут переправляться не только легковушки, но и большегрузы.

Пока же вариантов для автомобилистов два — в 35 километрах от Житковичей, недалеко от деревни Снядин, через Припять ходит паром. Со вчерашнего дня он работает круглосуточно. Либо же можно сделать крюк в 270 км по дороге через Мозырь или Столин.

«Жизнь на той стороне берега не нарушена. Там (в Турове) есть все необходимые для жизни объекты — райгаз, милиция, объекты здравоохранения, продуктами питания заречная зона обеспечена», — уверил председатель Житковичского райисполкома Дмитрий Гайкевич.

Что происходит в районе треснувшего моста в пятницу, как добирались на работу люди и пр. — скоро читайте в большом репортаже TUT.BY.





Напомним, вчера в районе обеда в соцсетях начали появляться сообщения обеспокоенных пользователей о том, что мост через Припять, соединяющий Житковичи и Туров, провис и на нем появились трещины. Движение через аварийный мост было оперативно перекрыто. Весь транспорт направляют в объезд через Мозырь и Калинковичи или же через Столин — в зависимости от маршрута автомобилистов. МЧС совместно с сотовыми операторами рассылают жителям Житковичского, Лунинецкого, Лельчицкого, Столинского и Солигорского районов sms-сообщения с информацией о закрытии моста.

Ранее в Минтрансе заявили, что движение по мосту может быть перекрыто на год.

Мост через Припять длиной 888 метров — стратегически важный для региона объект. Он связывает между собой Туров, Лельчицы и Житковичи, через него ежедневно проходили тысячи автомобилей.



